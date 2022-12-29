Рік змін. Як подорожчають у 2023 році для українців газ, електроенергія та бензин

Воєнний стан в Україні став підставою для уряду відкласти на тривалий період зміну цін на газ та електроенергію. Фокус дізнався, які фактори впливатимуть на рівень тарифів для населення, і чому у 2023 році може серйозно подорожчати дизель та бензин.

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Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 21 грудня 2022 року ухвалила рішення про коригування тарифів на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго", а також на послуги з розподілу електричної енергії та послуги постачальників універсальних послуг на 2023 рік. За даними Нацкомісії, коригування відбулося мінімальне, а тарифи вдалося утримати на збалансованому рівні, що відповідає інтересам і виробників, і споживачів.

"У результаті коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих не побутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт*год. Водночас середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт*год", — зазначили у НКРЕКП.

Водночас для побутових споживачів (для населення) вартість електроенергії поки залишається на нинішньому рівні, що затверджено постановою КМУ від 5 червня 2019 року №483. Проте у 2023 і уряд, і регулятор можуть переглянути рівень тарифів. Фокус дізнався, чого чекати від тарифів на електроенергію та природний газ, а також, як можуть змінитись у 2023 році ціни на бензин, автогаз та дизельне паливо.

Надто дешево. Як і коли підвищать вартість електроенергії для населення в Україні

Вартість електроенергії в Україні для населення зафіксована та не змінювалася з початку жовтня 2021 року. Побутові споживачі платять 1,44 грн./кВт*год у разі споживання до 250 кВт*год на місяць та 1,68 грн/кВт*год — у разі споживання понад 250 кВт*год на місяць.

Як повідомили наприкінці жовтня у Міненерго, ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону 2022-2023 років. Відповідні зміни вніс Кабмін до постанови №483.

"Документом передбачено продовження дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Так пільгові ціни на електричну енергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр. — до 31 березня 2023 року", — зазначили у Міненерго.

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Однак те, що зараз ціна електроенергії зафіксована до 31 березня, не означає, що з квітня тарифи Кабмін терміново підвищуватимуть.

"Уряд України чітко артикулював, що протягом війни та пів року після перемоги України тарифи не переглядатимуть. Знову ж таки, стан ринку зараз і після війни — це дві абсолютно різні моделі, навіть з урахуванням тих же репарацій, які будуть направлені постраждалим та громадянам, і суб'єктам господарювання на ринках енергетики та комунальних послуг", — зазначає аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

Рівень тарифів на електроенергію змінюватиметься, але не зараз, а вже після закінчення війни

Опитані Фокусом експерти вважають, що під час дії воєнного стану уряд навряд чи піде на підвищення вартості електроенергії для населення. А ось після війни таке підвищення більш ніж ймовірне.

"Якщо і буде потім (після війни) підвищення ціни електроенергії для населення, то, можливо, воно буде незначним, насамперед через обрану економічну модель, яку впроваджує уряд, і з політичних причин — чинна влада не захоче втрачати рейтинги після війни, а підвищення тарифів завжди б'є по рейтингах влади. Я не припускаю суттєвого підвищення цін. Хоча, з огляду на економічні розрахунки після війни, була б доцільною лібералізація цін — підвищення вартості газу та електроенергії з одночасним застосуванням механізму адресних субсидій", — зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква також вважає, що підвищення тарифів на електроенергію для населення відбудеться після закінчення війни в Україні. За його словами, вартість електроенергії доведеться підтягувати до економічно обґрунтованого рівня — такого, що діє для промисловості.

"Помітний сильний перекіс за ціною електроенергії для населення, адже 1,68 грн/кВт*год — це дуже низька ціна, а всі вже зрозуміли, наскільки важлива електроенергія, але нинішня ціна не покриває навіть витрат на послугу з її доставки. Промисловість сплачує до 6 грн за кВт*год. Населення не може платити менше, ніж промисловість", — каже Денис Саква. Він вважає, що після війни приймуть рішення про плавне підвищення тарифів для населення. "Наприклад, на 30% раз на квартал або раз на пів року", — зазначив експерт.

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Якщо врахувати, що базові прогнози уряду, наприклад, щодо формування держбюджету, побудовані на сценарії продовження війни в Україні весь 2023 рік, то, можливо, підвищуватимуть ціну електроенергії вже 2024 року. Водночас експерти кажуть, що бездумного та різкого підвищення тарифів для всіх категорій побутових споживачів не буде.

"Ринкова ціна електроенергії або газу діятиме лише для платоспроможних побутових споживачів, що визначаються методологією Міністерства соціальної політики. Тобто, малозабезпечені сім'ї отримуватимуть монетизовану субсидію від держави", — наголосив Максим Білявський.

Більше газу. Які фактори впливатимуть на ціну природного газу у 2023 році

Вартість природного газу для населення в Україні також зафіксована на певному рівні. Найбільший постачальник газу населенню — ДК "Нафтогаз" — за тарифним планом "Річний" до початку травня 2023 року встановив вартість кубометра на рівні 7,96 грн. Тож на час опалювального сезону жодних змін вартості газу для населення не готується. Однак у майбутньому змінювати тарифи на газ все одно доведеться.

"Після війни питання зростання тарифу буде актуальним. Відновиться програма України з МВФ, а там є вимога — доведення цін на електроенергію та газ до ринкового рівня. Це було б логічно, бо з такими низькими цінами не може розвиватися ні електроенергетична, ні газова галузь . Влада перед вибором — втратити рейтинги або призвести галузь до посилення кризи", — зазначає Володимир Омельченко.

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Омельченко впевнений — до кінця війни ціни на газ для населення не змінюватимуть. З ним згоден Денис Саква, який також повідомив Фокусу, що поки в країні війна, про жодне підвищення вартості газу для населення не йдеться.

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А ось для бізнесу ціна газу змінюватиметься, залежно від низки факторів, серед яких – стан та обсяги внутрішнього газовидобутку в Україні, попит та пропозиція на українському та на європейському газовому ринку, ситуація із забезпеченням запасами природного газу сховищ у країнах Євросоюзу.

Ціни на природний газ протягом 2022 року на Українській енергетичній біржі

Ресурс (дата фіксації ціни) Ціна, по всіх умовах оплати Ціна по передоплаті Ціна по післяплаті лютого 2023 (21.12.2022) 892,12 1 030,30 837,37 січня 2023 (21.12.2022) 865,22 1 030,30 837,37 грудня 2022 (21.12.2022) 807,73 1 044,02 759,96 листопада 2022 (22.11.2022) 772,44 798,05 756,6 жовтня 2022 (05.10.2022) 1 120,80 1 105,31 1 128,98 вересня 2022 (24.08.2022) 1 100,67 1 100,67 немає даних червня 2022 (24.05.2022) 940,65 940,65 немає даних травня 2022 (17.02.2022) 959,54 немає даних 959,54 квітня 2022 (17.02.2022) 959,54 немає даних 959,54 березня 2022 (24.02.2022) 1 223,79 964,71 1 275,42 лютого 2022 (22.02.2022) 1 158,05 1 133,64 1 272,88 січня 2022 (25.01.2022) 2 160,75 1 374,36 2 275,32

Джерело: ueex.com.ua, середньозважена ціна, EUR/тис. куб. м

"На цінову кон'юнктуру газового ринку ЄС вплине стан генерації електроенергії з відновлюваних джерел енергії, середньодобова температура, справність газотранспортної інфраструктури та системна робота терміналів. Існує ризик дефіциту скрапленого газу в першому кварталі 2023 року через шторми та негоди, які вже призвели до негараздів, які вже призвели до зупинки двох LNG-терміналів Sabine Pass та Corpus Christi у США", — зазначив Максим Білявський. Експерт попереджає: ціна на газ у Євросоюзі може зрости, якщо, наприклад, РФ вдасться до нових атак на європейську газотранспортну інфраструктуру.

А ось вплив на вартість газу встановленої країнами ЄС стелі цін на російський газ може бути мінімальним, кажуть експерти. "Вплив буде мінімальним, стеля досить висока — 1800 євро за тисячу кубометрів, це вдвічі більше, ніж зараз коштує газ, і ця стеля діє для вузького сегмента ринку — вона не стосується довгострокових контрактів, а стосується лише фючерсів. Тому я думаю, що вплив мінімальний.С уттєвішим для цін на газовому ринку буде вплив того, що ЄС диверсифікуватиме поставки на ринок завдяки LNG-поставкам, і саме це впливатиме на ринок енергоносіїв, також вплине стан світової економіки та ситуація в Китаї. Через кризові явлення у Китаї на тлі проблем у будівництві та негативних явищ у зв'язку з COVID -19 попит на природний газ з боку Китаю може знизитися, що вплине на ціни. Висока вірогідність, що ціни на газ у світі знижуватимуться у 2023 році", — розповів Володимир Омельченко.

Бензинове питання. Як і чому у 2023 році подорожчає автомобільне паливо

Автомобілістам у 2023 році варто приготуватися до потенційного подорожчання і дизельного палива, і автогазу, і бензину. Рівень подорожчання може становити від 0,8–2,5 грн на літр палива до 4-8 грн. на літр. Причин кілька. Але головна – ситуація з нафтою та нафтопродуктами в Європі, адже Україна після зупинки Кременчуцького НПЗ та Шебелинського НПЗ майже не виробляє автомобільного палива (працюють лише так звані міні НПЗ, які покривають не вище від 10% обсягу споживання). Це означає величезну залежність ринку автомобільного палива та цін на АЗС від ситуації в ЄС, звідки до України регулярно надходять нафтопродукти.

[ + – ] Дефіциту нафти у світі немає, тож і ціни на нафту у 2023 році навряд чи серйозно зростуть Фото: Flickr

З 5 лютого 2023 року вводиться ембарго на російські нафтопродукти для Європи. Тоді можуть бути рухи котирувань нафти. Але зараз, всупереч прогнозам, що напередодні введення Європою нафтового ембарго піде ріст котирувань, виявилося, що у котируваннях уже заклали ризикову складову, і котирування на нафту знизилися. Не зростає попит на нафту в Китаї та Індії. І якщо передбачалося, що до кінця року вирівняються попит і пропозиція, то цього не сталося, і довгострокових тенденцій зростання нафтових котирувань немає, навпаки, 2023 року котирування можуть знизитися до 70 дол. за барель", — розповів Фокусу директор спеціальних проектів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. Він припускає, що за умови швидкого зниження нафтових котирувань країни ОПЕК+ можуть вирішити скоротити квоти на видобуток, щоб підтримати ціни хоча б на рівні 70 дол./бар.

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"Дисконт на російську нафту буде більшим, ніж встановлена стеля у розмірі 60 дол./барель. Буде, ймовірніше, 55 дол. за барель URALS. Якщо котирування підуть вниз, це серйозно вдарить по російському бюджету, тому вони намагаються застосовувати дії у відповідь — це і купівля вільного танкерного флоту у світі, і агресивна політика на світовому ринку — віялом йдуть поставки, якщо раніше були зосереджені на Європі, Китаї та Індії, то зараз помітні спроби укладати середньо- та довгострокові контракти з країнами Латинської Америки, Африки та Азії, поставки на Шрі-Ланку, постачання Таллібану", — говорить Геннадій Рябцев.

Росія намагається підвищити ціну для своєї нафти, проте поки вона продається нижче від встановленої стелі у розмірі 60 доларів за барель

До речі, ціна російської нафти за рік просіла на світовому ринку на понад 22%, а в грудні після введення ембарго на російську нафту в ЄС та оголошення стелі нафтових цін з РФ ціна URALS впала з 68 дол./бар. до 53-57 дол. за барель.

У 2023 році не очікується дефіциту нафтової сировини у світі та в ЄС. Однак на ціни на українські АЗС може вплинути скорочення обсягів пропозиції вироблених усередині Євросоюзу нафтопродуктів.

[ + – ] Автомобільне паливо в Україні дорожчатиме, що пов'язано із рівнем насиченості нафтопродуктами ринку Євросоюзу Фото: corona-wave

"Обмеження обсягів пропозиції автомобільного палива для України пов'язані з тим, що це тільки західний кордон, здебільшого автомобільні пункти, три річкові порти на Дунаї, трохи надходить залізницею. Внутрішнє виробництво близько до нуля. А після 5 лютого діятимуть обмеження на експортні можливості тих країн, куди продовжуватиме надходити російська нафта — це Чехія, Словаки, Угорщина, один завод у Болгарії та один у Хорватії, там вироблене паливо йтиме лише для внутрішнього використання. На внутрішньому ринку Європи стане менше вільного палива, і ціни напередодні 5 лютого можуть зрости, відповідно, і для українських споживачів зростуть ціни", — прогнозує Геннадій Рябцев.

Експерт наголосив: зростання цін буде ситуативним, залежно від наявності палива на європейському ринку. "Напередодні аграрного сезону навесні темпи зростання цін на дизель будуть вищими, а ближче до літа, найімовірніше, активніше дорожчатиме газ", — пояснив Геннадій Рябцев.

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