НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду в Україні з 1 січня: скільки доведеться платити

Найбільше доведеться платити за водопостачання мешканцям Запоріжжя: 54,63 грн. за кубометр без урахування ПДВ. А у Києві плата зросте до 25,32 грн.

З першого дня нового року для українців підвищується плата за водопостачання. Національний регулятор схвалив зміну тарифів для 45 комунальних підприємств, які займаються водопостачанням. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як зміняться тарифи для мешканців України

[ + – ] Скриншот: Наскільки зростуть тарифи на воду

Найбільше доведеться платити за водопостачання мешканцям Запоріжжя. Для клієнтів КП "Облводоканал" новий тариф відповідатме 54,63 грн. (Без ПДВ) за 1 кубометр використаної води.

Наступними у цьому списку йде КП "Уманьводоканал". З 1 січня мешканцям Умані доведеться платити по 47,92 грн за 1 кубометр, а для клієнтів КП "Бердянськводоканал" тариф підніметься до 47,56 грн за 1 кубометр води.

Для клієнтів КП "Бахнут-вода" тарифи зростуть на 24,71%, або до 31,47 грн.

Для мешканців Кривого Рогу — клієнтів "Кривбасводоканалу" плата збільшиться на 24,36%, або до 26,14 грн.

На Тернопільщині доведеться платити 30,58 грн за 1 кубометр, що на 22,22% більше, ніж було раніше.

Тарифи за водоспоживання по Києву

Плата за воду для столичних мешканців зросте на 20%, до 25,32 грн. без ПДВ, або до 30,38 грн. з ПДВ.

З 30,38 грн:

16,164 грн. — плата за водопостачання

14,22 грн — плата за водовідведення (з розрахунку за 1 кубометр з ПДВ).

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з даними консенсус-прогнозу Міністерства економіки, у 2022 році ціни на газ в Україні зростуть на 20%, причому рівень інфляції становитиме 8%. Водночас, Меморандум, ухвалений 30 вересня, гарантує, що тариф на газ для мешканців України не зміниться до кінця опалювального сезону 2021/2022,