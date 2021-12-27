НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду в Україні з 1 січня: скільки доведеться платити
Найбільше доведеться платити за водопостачання мешканцям Запоріжжя: 54,63 грн. за кубометр без урахування ПДВ. А у Києві плата зросте до 25,32 грн.
З першого дня нового року для українців підвищується плата за водопостачання. Національний регулятор схвалив зміну тарифів для 45 комунальних підприємств, які займаються водопостачанням. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Як зміняться тарифи для мешканців України
Найбільше доведеться платити за водопостачання мешканцям Запоріжжя. Для клієнтів КП "Облводоканал" новий тариф відповідатме 54,63 грн. (Без ПДВ) за 1 кубометр використаної води.
Наступними у цьому списку йде КП "Уманьводоканал". З 1 січня мешканцям Умані доведеться платити по 47,92 грн за 1 кубометр, а для клієнтів КП "Бердянськводоканал" тариф підніметься до 47,56 грн за 1 кубометр води.
Для клієнтів КП "Бахнут-вода" тарифи зростуть на 24,71%, або до 31,47 грн.
Для мешканців Кривого Рогу — клієнтів "Кривбасводоканалу" плата збільшиться на 24,36%, або до 26,14 грн.
На Тернопільщині доведеться платити 30,58 грн за 1 кубометр, що на 22,22% більше, ніж було раніше.
Тарифи за водоспоживання по Києву
Плата за воду для столичних мешканців зросте на 20%, до 25,32 грн. без ПДВ, або до 30,38 грн. з ПДВ.
З 30,38 грн:
- 16,164 грн. — плата за водопостачання
- 14,22 грн — плата за водовідведення (з розрахунку за 1 кубометр з ПДВ).
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