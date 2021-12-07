В Україні зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду й опалення — Мінекономіки

За даними консенсус-прогнозу Міністерства економіки, ціни на газ збільшаться на 20%.

В Україні у 2022 році тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду й опалення зростуть на 15-20%, а рівень інфляції становитиме 8%. Про це йдеться в консенсус-прогнозі за жовтень, опублікованому на сайті Мінекономіки.

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Як зміняться тарифи на комунальні послуги у 2022 році

У випуску консенсус-прогнозу "Україна: виклики і загрози постпандемічного розвитку (жовтень 2021 року)" відомство оприлюднило такі дані:

ціни на газ у наступному році зростуть на 20%;

гарячу воду й опалення — 16%;

електроенергію — 17,5%.

Зазначимо, що в Україні тариф на газ для населення гарантовано не змінюватиметься до кінця опалювального сезону 2021/2022, відповідно до Меморандуму, ухваленого 30 вересня цього року. Однак, наступного року зростання цін, ймовірно, уникнути не вдасться.

Так, відповідно до документа, середньорічна ціна на імпортований природний газ за 1 тисячу кубометрів становитиме наприкінці 2022 року $347,5, наприкінці 2023 року — $285. Також у 2022 році зростуть ще й тарифи на перевезення залізничним транспортом.

Варто зазначити, що консенсус-прогноз — це усереднені значення ключових прогнозних показників економічного розвитку України, надані відомству провідними експертами.

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 січня 2022 року в Україні можуть змінитися тарифи на розподіл газу. За інформацією НКРЕКП, максимальний тариф можуть затвердити для АТ "Чернівцігаз" — 2,14 гривні за кубометр. Наступними будуть АТ "Харківгаз", "Гадячгаз", "Лубнигаз", "Закарпатгаз" і "Миколаївгаз" із тарифом 1,99 гривень за кубометр.

Тим часом "Нова пошта", навпаки, з 1 січня планує знизити тарифи.Так, на 5 грн подешевшає доставка по місту й у передмісті посилок вагою до 2 кг.