В Украине увеличатся тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление, — Минэкономики

По данным консенсус-прогноза Министерства экономики, цены на газ увеличатся на 20%.

В Украине в 2022 году тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление вырастут на 15-20%, а уровень инфляции составит 8%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе за октябрь, опубликованном на сайте Минэкономики.

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Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в 2022 году

В выпуске консенсус-прогноза "Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)" ведомство обнародовало следующие данные:

цены на газ в следующем году возрастут на 20%;

горячую воду и отопление – 16%;

электроэнергию – 17,5%.

Отметим, что в Украине тариф на газ для населения гарантированно не будет меняться до конца отопительного сезона 2021/2022, в соответствии с Меморандумом, принятым 30 сентября этого года. Однако в дальнейшем роста цен, вероятно, избежать не удастся.

Так, согласно документу, среднегодовая цена на импортируемый природный газ за 1 тысячу кубометров будет составлять в конце 2022 года $347,5, в конце 2023 года – $285. Также в 2022 году возрастут еще и тарифы на перевозку железнодорожным транспортом.

Уточним, что консенсус-прогноз – это усредненные значения ключевых прогнозных показателей экономического развития Украины, предоставленные ведомству ведущими экспертами.

Ранее Фокус сообщал, что с 1 января 2022 года в Украине могут измениться тарифы на распределение газа. По информации НКРЭКА, максимальный тариф могут утвердить для АО "Черновцыгаз" – 2,14 гривны за кубометр. Следующими идут АО "Харьковгаз", "Гадячгаз", "Лубнигаз", "Закарпатгаз" и "Николаевгаз" с тарифом 1,99 гривен за кубометр.

Тем временем "Новая почта", напротив, с 1 января планирует снизить тарифы. Так, на 5 грн подешевеет доставка по городу и в пригороде посылок весом до 2 кг.