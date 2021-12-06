"Новая почта" снижает тарифы с 1 января: что нужно знать

На 5 грн подешевела доставка по городу и пригороду посылок весом до 2 кг. Также продлевается акционная цена доставки почтоматами.

С 2022 года "Новая почта" планирует обновить и снизить стоимость некоторых услуг. Появится отдельный тариф на доставку документов по территории Украины — цена такой доставки с пакетом теперь будет 40 грн. Об этом сообщает сайт компании.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В сообщении "Новой почты" отмечается, что действие акционной цены на доставку почтоматами будет продлено и на следующий год. До апреля такая посылка будут стоить 35 грн, а с апреля — 45 грн.

Правила и тарифы "Новой почты": основные изменения

Согласно новым правилам, если клиент после осмотра вернул посылку весом до 30 кг, стоимость ее доставки будет 15 грн.

С 1 января руководство "Новой почты" планирует упростить тарифные зоны. Такая инициатива призвана помочь клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки. С нового года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения, по трем тарифным зонам:

Город и окрестности. Междугородняя посылка. Из/в поселок городского типа или село.

Подешевеет доставка по городу и пригороду. Посылка до 2 кг теперь будет стоить 40 грн, а не 45, как раньше. Посылки весом до 30 кг — 80 вместо 100 грн, цена включает процент от наложенного платежа за груз стоимостью до 1 000 грн.

[ + – ] До апреля доставка посылком через почтоматы будет стоить по-прежнему 35 грн

Адресная доставка "Новой почтой"

Меняется механизм расчета адресной доставки — теперь без привязки к весу. За курьерскую доставку весом до 30 кг на "Новой почте" понадобится доплатить 30 грн за, а за посылки весом свыше 30 кг — 90 грн за каждые 100 кг.

Новая услуга "Новой почты": смена поставщика газа

Сменить поставщика газа можно будет непосредственно в отделении. Сотрудники "Новой почты" подскажут, как составить соответствующее заявление.

Чтобы сменить поставщика газа:

соберите пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, в том случае если владельцев несколько);

сообщите свой EIC-код.

Напомним, что "Новая почта" создала международную авиакомпанию. 1 октября 2021 года в Украине была зарегистрирована авиакомпания Supernova Airlines, ее уставной капитал составил 70 млн грн.