"Новая почта" снижает тарифы с 1 января: что нужно знать
На 5 грн подешевела доставка по городу и пригороду посылок весом до 2 кг. Также продлевается акционная цена доставки почтоматами.
С 2022 года "Новая почта" планирует обновить и снизить стоимость некоторых услуг. Появится отдельный тариф на доставку документов по территории Украины — цена такой доставки с пакетом теперь будет 40 грн. Об этом сообщает сайт компании.
В сообщении "Новой почты" отмечается, что действие акционной цены на доставку почтоматами будет продлено и на следующий год. До апреля такая посылка будут стоить 35 грн, а с апреля — 45 грн.
Правила и тарифы "Новой почты": основные изменения
Согласно новым правилам, если клиент после осмотра вернул посылку весом до 30 кг, стоимость ее доставки будет 15 грн.
С 1 января руководство "Новой почты" планирует упростить тарифные зоны. Такая инициатива призвана помочь клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки. С нового года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения, по трем тарифным зонам:
- Город и окрестности.
- Междугородняя посылка.
- Из/в поселок городского типа или село.
Подешевеет доставка по городу и пригороду. Посылка до 2 кг теперь будет стоить 40 грн, а не 45, как раньше. Посылки весом до 30 кг — 80 вместо 100 грн, цена включает процент от наложенного платежа за груз стоимостью до 1 000 грн.
Адресная доставка "Новой почтой"
Меняется механизм расчета адресной доставки — теперь без привязки к весу. За курьерскую доставку весом до 30 кг на "Новой почте" понадобится доплатить 30 грн за, а за посылки весом свыше 30 кг — 90 грн за каждые 100 кг.
Новая услуга "Новой почты": смена поставщика газа
Сменить поставщика газа можно будет непосредственно в отделении. Сотрудники "Новой почты" подскажут, как составить соответствующее заявление.
Чтобы сменить поставщика газа:
- соберите пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, в том случае если владельцев несколько);
- сообщите свой EIC-код.
Напомним, что "Новая почта" создала международную авиакомпанию. 1 октября 2021 года в Украине была зарегистрирована авиакомпания Supernova Airlines, ее уставной капитал составил 70 млн грн.