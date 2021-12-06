Нова пошта знижує тарифи з 1 січня: що потрібно знати

На 5 грн подешевшала доставка по місту й у передмісті посилок вагою до 2 кг. Також продовжується акційна ціна доставки поштоматами.

З 2022 року "Нова пошта" планує оновити та знизити вартість деяких послуг. З'явиться окремий тариф на доставку документів через територію України — ціна такої доставки з пакетом тепер буде 40 грн. Про це повідомляє сайт компанії.

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У повідомленні "Нової пошти" зазначається, що дія акційної ціни на доставку поштамати буде продовжена і наступного року. До квітня така посилка коштуватиме 35 грн, а з квітня — 45 грн.

Правила та тарифи "Нової пошти": основні зміни

Згідно з новими правилами, якщо клієнт після огляду повернув посилку вагою до 30 кг, вартість доставки буде 15 грн.

З 1 січня керівництво "Нової пошти" планує спростити тарифні зони. Така ініціатива покликана допомогти клієнтам швидше орієнтуватися у вартості доставки. З нового року вона розраховуватиметься залежно від пунктів призначення, за трьома тарифними зонами:

Місто та околиці. Міжміська посилка. З / у селище міського типу чи село.

Подешевшає доставка по місту й у передмісті. Посилка до 2 кг тепер коштуватиме 40 грн, а не 45, як раніше. Посилки вагою до 30 кг — 80 замість 100 грн, ціна враховує відсоток від накладеного платежу за вантаж вартістю до 1 000 грн.

[ + – ] До квітня доставка посилкою через поштомати коштуватиме, як і раніше, 35 грн.

Адресна доставка "Новою поштою"

Змінюється механізм розрахунку адресної доставки тепер без прив'язки до ваги. За кур'єрську доставку вагою до 30 кг на "Новій пошті" знадобиться доплатити 30 грн, а за посилки вагою понад 30 кг — 90 грн за кожні 100 кг.

Нова послуга "Нової пошти": зміна постачальника газу

Змінити постачальника газу можна безпосередньо у відділенні. Співробітники "Нової пошти" підкажуть, як скласти відповідну заяву.

Щоб змінити постачальника газу:

зберіть пакет документів (паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, у разі якщо власників кілька);

повідомте свій EIC-код.

Нагадаємо, що "Нова пошта" створила міжнародну авіакомпанію. 1 жовтня 2021 року в Україні було зареєстровано авіакомпанію Supernova Airlines, її статутний капітал становив 70 млн грн.