С 1 января могут измениться тарифы на транспортировку газа: какие области заплатят больше всех

Максимальный тариф на распределение газа – 2,14 гривен за кубометр, может получить "Черновцыгаз", а минимальный (32 копейки) – "Киевгаз".

В Украине с 1 января следующего года могут вступить в силу новые тарифы на распределение газа. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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С 13 по 15 декабря пройдет открытое обсуждение проектов постановлений НКРЭКУ о новых тарифов на услуги распределения газа для операторов газораспределительных систем. На обсуждение пригласили представителей 40 "облгазов".

По информации "РБК-Украина", НКРЭКУ может утвердить максимальный тариф для АО "Черновцыгаз" – 2,14 гривен за кубометр. Следующими идут АО "Харьковгаз", "Гадячгаз", "Лубныгаз", "Закарпатгаз" и "Николаевгаз" с тарифом 1,99 гривен за кубометр.

[ + – ] Новые тарифы на распределение газа Фото: Rbc.ua

Меньше всех заплатят "Кременчуггаз", "Харьковгоргаз" и "Киевгаз" – менее 50 копеек за кубометр.

Насколько повысят цены на газ?

НКРЭКУ предлагает повысить цены для 29 компаний. Тарифы поднимутся следующим образом:

"Винницагаз" — с 1,68 до 1,76 грн за кубометр (+5%);

"Гадячгаз" — с 1,66 до 1,99 грн за кубометр (+16,6%);

"Днепропетровскгаз" — с 1,17 до 1,26 грн за кубометр (+7%);

"Донецкоблгаз" — с 1,02 до 1,18 грн за кубометр(+13,5%);

"Житомиргаз" — с 1,68 до 1,7 грн за кубометр (+1,5%);

"Закарпатгаз" — с 1,78 до 1,99 грн за кубометр (+10,5%);

"Ивано-Франковскгаз" — с 1,79 до 1,86 грн за кубометр (+4%);

"Киевгаз" — с 0,31 до 0,32 грн за кубометр (+3%);

"Киевоблгаз" — с 1,45 до 1,46 грн за кубометр (+1%);

"Коростышевгаз" — с 1,75 до 1,82 грн за кубометр (+4%);

"Кременчуггаз" — с 0,39 до 0,46 грн за кубометр (+16%);

"Криворожгаз" — с 0,51 до 0,53 грн за кубометр (+4%);

"Лубныгаз" — с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Луганскгаз" — с 1,55 до 1,57 грн за кубометр (+2%);

"Львовгаз" — с 1,68 до 1,69 грн за кубометр (+0,5%);

"Мелитопольгаз" — с 1,79 до 1,84 грн за кубометр (+3%);

"Николаевгаз" – с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Одессагаз" — с 0,84 до 1,09 грн за кубометр (+30%);

"Сумыгаз" — с 1,28 до 1,34 грн за кубометр (+4,5%);

"Тысменицагаз" — с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Уманьгаз" — с 1,78 до 1,95 грн за кубометр (+9%);

"Харьковгаз" — с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Харьковгоргаз" — с 0,35 до 0,43 грн за кубометр (+19%);

"Черкассыгаз" — с 0,54 до 0,57 грн за кубометр (+5%);

"Черновцыгаз" — с 1,78 до 2,14 грн за кубометр (+17%);

"Черниговгаз" — с 1,62 до 1,76 грн за кубометр (+8%);

ЧАО "НГХП "Сера" — с 1,14 до 1,21 грн за кубометр (+6%);

ГП "Кременецкое УПРГ" — с 1,30 до 1,36 грн за кубометр (+4,4%).

Транспортировка газа для "Волыньгаз" и "Запорожгаз" не подорожает и останется на уровне 1,57 и 0,92 грн за кубометр .

Десять компаний получат сниженный тариф:

"Днепрогаз" — с 0,93 до 0,90 грн за кубометр (-3%);

"Кировоградгаз" — с 1,60 до 1,49 грн за кубометр (-7%);

"Мариупольгаз" — с 1,53 до 1,45 грн за кубометр (-5,5%);

"Полтавагаз" — с 1,78 до 1,76 грн за кубометр (-1%);

"Ривнегаз" — с 1,68 до 1,54 грн за кубометр (-8,5%);

"Тернопольгаз" — с 1,79 до 1,75 грн за кубометр (-2%);

"Тернопольгоргаз" — с 0,88 до 0,80 грн за кубометр (-9%);

"Херсонгаз" — с 1,68 до 1,62 грн за кубометр (-4%);

"Хмельницкгаз" — с 1,66 до 1,54 грн за кубометр (-7%);

"Шепетовкагаз" — с 1,09 до 1,06 грн за кубометр (-3%).

Предложенные тарифы НКРЭКУ утвердит после согласования и процедуры принятия.

Фокус ранее писал о массовых протестах из-за увелинчения цены на газ с начала 2021 года. Кабмин тогда вынужден был установить предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.