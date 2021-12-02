С 1 января могут измениться тарифы на транспортировку газа: какие области заплатят больше всех
Максимальный тариф на распределение газа – 2,14 гривен за кубометр, может получить "Черновцыгаз", а минимальный (32 копейки) – "Киевгаз".
В Украине с 1 января следующего года могут вступить в силу новые тарифы на распределение газа. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
С 13 по 15 декабря пройдет открытое обсуждение проектов постановлений НКРЭКУ о новых тарифов на услуги распределения газа для операторов газораспределительных систем. На обсуждение пригласили представителей 40 "облгазов".
По информации "РБК-Украина", НКРЭКУ может утвердить максимальный тариф для АО "Черновцыгаз" – 2,14 гривен за кубометр. Следующими идут АО "Харьковгаз", "Гадячгаз", "Лубныгаз", "Закарпатгаз" и "Николаевгаз" с тарифом 1,99 гривен за кубометр.
Меньше всех заплатят "Кременчуггаз", "Харьковгоргаз" и "Киевгаз" – менее 50 копеек за кубометр.
Насколько повысят цены на газ?
НКРЭКУ предлагает повысить цены для 29 компаний. Тарифы поднимутся следующим образом:
- "Винницагаз" — с 1,68 до 1,76 грн за кубометр (+5%);
- "Гадячгаз" — с 1,66 до 1,99 грн за кубометр (+16,6%);
- "Днепропетровскгаз" — с 1,17 до 1,26 грн за кубометр (+7%);
- "Донецкоблгаз" — с 1,02 до 1,18 грн за кубометр(+13,5%);
- "Житомиргаз" — с 1,68 до 1,7 грн за кубометр (+1,5%);
- "Закарпатгаз" — с 1,78 до 1,99 грн за кубометр (+10,5%);
- "Ивано-Франковскгаз" — с 1,79 до 1,86 грн за кубометр (+4%);
- "Киевгаз" — с 0,31 до 0,32 грн за кубометр (+3%);
- "Киевоблгаз" — с 1,45 до 1,46 грн за кубометр (+1%);
- "Коростышевгаз" — с 1,75 до 1,82 грн за кубометр (+4%);
- "Кременчуггаз" — с 0,39 до 0,46 грн за кубометр (+16%);
- "Криворожгаз" — с 0,51 до 0,53 грн за кубометр (+4%);
- "Лубныгаз" — с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);
- "Луганскгаз" — с 1,55 до 1,57 грн за кубометр (+2%);
- "Львовгаз" — с 1,68 до 1,69 грн за кубометр (+0,5%);
- "Мелитопольгаз" — с 1,79 до 1,84 грн за кубометр (+3%);
- "Николаевгаз" – с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);
- "Одессагаз" — с 0,84 до 1,09 грн за кубометр (+30%);
- "Сумыгаз" — с 1,28 до 1,34 грн за кубометр (+4,5%);
- "Тысменицагаз" — с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);
- "Уманьгаз" — с 1,78 до 1,95 грн за кубометр (+9%);
- "Харьковгаз" — с 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);
- "Харьковгоргаз" — с 0,35 до 0,43 грн за кубометр (+19%);
- "Черкассыгаз" — с 0,54 до 0,57 грн за кубометр (+5%);
- "Черновцыгаз" — с 1,78 до 2,14 грн за кубометр (+17%);
- "Черниговгаз" — с 1,62 до 1,76 грн за кубометр (+8%);
- ЧАО "НГХП "Сера" — с 1,14 до 1,21 грн за кубометр (+6%);
- ГП "Кременецкое УПРГ" — с 1,30 до 1,36 грн за кубометр (+4,4%).
Транспортировка газа для "Волыньгаз" и "Запорожгаз" не подорожает и останется на уровне 1,57 и 0,92 грн за кубометр .
Десять компаний получат сниженный тариф:
- "Днепрогаз" — с 0,93 до 0,90 грн за кубометр (-3%);
- "Кировоградгаз" — с 1,60 до 1,49 грн за кубометр (-7%);
- "Мариупольгаз" — с 1,53 до 1,45 грн за кубометр (-5,5%);
- "Полтавагаз" — с 1,78 до 1,76 грн за кубометр (-1%);
- "Ривнегаз" — с 1,68 до 1,54 грн за кубометр (-8,5%);
- "Тернопольгаз" — с 1,79 до 1,75 грн за кубометр (-2%);
- "Тернопольгоргаз" — с 0,88 до 0,80 грн за кубометр (-9%);
- "Херсонгаз" — с 1,68 до 1,62 грн за кубометр (-4%);
- "Хмельницкгаз" — с 1,66 до 1,54 грн за кубометр (-7%);
- "Шепетовкагаз" — с 1,09 до 1,06 грн за кубометр (-3%).
Предложенные тарифы НКРЭКУ утвердит после согласования и процедуры принятия.
Фокус ранее писал о массовых протестах из-за увелинчения цены на газ с начала 2021 года. Кабмин тогда вынужден был установить предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.