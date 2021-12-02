Із 1 січня можуть змінитися тарифи на транспортування газу: які області заплатять найбільше

Максимальний тариф на розподіл газу – 2,14 гривні за кубометр — може отримати "Чернівцігаз", а мінімальний (32 копійки) – "Київгаз".

В Україні з 1 січня наступного року можуть набути чинності нові тарифи на розподіл газу. Про це повідомила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

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Із 13 по 15 грудня відбудеться відкрите обговорення проектів постанов НКРЕКУ щодо нових тарифів на послуги розподілу газу для операторів газорозподільних систем. На обговорення запросили представників 40 "облгазів".

За інформацією "РБК-Україна", НКРЕКУ може затвердити максимальний тариф для АТ "Чернівцігаз" – 2,14 гривні за кубометр. Наступними йдуть АТ "Харківгаз", "Гадячгаз", "Лубнигаз", "Закарпатгаз" і "Миколаївгаз" із тарифом 1,99 гривень за кубометр.

[ + – ] Нові тарифи на розподіл газу Фото: Rbc.ua

Найменше заплатять "Кременчукгаз", "Харківміськгаз" і "Київгаз" – менше 50 копійок за кубометр.

Наскільки збільшать ціни на газ?

НКРЕКУ пропонує підвищити ціни для 29 компаній. Тарифи піднімуться таким чином :

"Вінницягаз" — з 1,68 до 1,76 грн за кубометр (+5%);

"Гадячгаз" — з 1,66 до 1,99 грн за кубометр (+16,6%);

"Дніпропетровськгаз" — з 1,17 до 1,26 грн за кубометр (+7%);

"Донецькоблгаз" — з 1,02 до 1,18 грн за кубометр (+13,5%);

"Житомиргаз" — з 1,68 до 1,7 грн за кубометр (+1,5%);

"Закарпатгаз" – з 1,78 до 1,99 грн за кубометр (+10,5%);

"Івано-Франківськгаз" — з 1,79 до 1,86 грн за кубометр (+4%);

"Київгаз" – з 0,31 до 0,32 грн за кубометр (+3%);

"Київоблгаз" — з 1,45 до 1,46 грн за кубометр (+1%);

"Коростишівгаз" — з 1,75 до 1,82 грн за кубометр (+4%);

"Кременчукгаз" — з 0,39 до 0,46 грн за кубометр (+16%);

"Криворіжгаз" — з 0,51 до 0,53 грн за кубометр (+4%);

"Лубнигаз" — з 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Луганськгаз" – з 1,55 до 1,57 грн за кубометр (+2%);

"Львівгаз" — з 1,68 до 1,69 грн за кубометр (+0,5%);

"Мелітопольгаз" – з 1,79 до 1,84 грн за кубометр (+3%);

"Миколаївгаз" – з 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Одесагаз" — з 0,84 до 1,09 грн за кубометр (+30%);

"Сумигаз" — з 1,28 до 1,34 грн за кубометр (+4,5%);

"Тисменицягаз" — з 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Уманьгаз" — з 1,78 до 1,95 грн за кубометр (+9%);

"Харківгаз" — з 1,79 до 1,99 грн за кубометр (+10%);

"Харківміськгаз" — з 0,35 до 0,43 грн за кубометр (+19%);

"Черкасигаз" — з 0,54 до 0,57 грн за кубометр (+5%);

"Чернівцігаз" — з 1,78 до 2,14 грн за кубометр (+17%);

"Чернігівгаз" — з 1,62 до 1,76 грн за кубометр (+8%);

ПрАТ "НДХП "Сірка" — з 1,14 до 1,21 грн за кубометр (+6%);

ДП "Кременецьке УПРГ" — з 1,30 до 1,36 грн за кубометр (+4,4%).

Транспортування газу для "Волиньгаз" і "Запоріжгаз" не подорожчає та залишиться на рівні 1,57 та 0,92 грн за кубометр.

Десять компаній отримають знижений тариф :

"Дніпрогаз" — з 0,93 до 0,90 грн за кубометр (-3%);

"Кіровоградгаз" — з 1,60 до 1,49 грн за кубометр (-7%);

"Маріупольгаз" – з 1,53 до 1,45 грн за кубометр (-5,5%);

"Полтавагаз" — з 1,78 до 1,76 грн за кубометр (-1%);

"Рівнегаз" — з 1,68 до 1,54 грн за кубометр (-8,5%);

"Тернопільгаз" – з 1,79 до 1,75 грн за кубометр (-2%);

"Тернопільміськгаз" — з 0,88 до 0,80 грн за кубометр (-9%);

"Херсонгаз" — з 1,68 до 1,62 грн. за кубометр (-4%);

"Хмельницькгаз" — з 1,66 до 1,54 грн за кубометр (-7%);

"Шепетівкагаз" — з 1,09 до 1,06 грн за кубометр (-3%).

Запропоновані тарифи НКРЕКУ затвердить після погодження та процедури ухвалення.

Фокус раніше писав про масові протести через збільшення ціни на газ із початку 2021 року. Кабмін тоді мусив встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.