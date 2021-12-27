НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду в Украине с 1 января: сколько придется платить

Больше всего придется платить за водоснабжение жителям Запорожья: 54,63 грн за кубометр без учета НДС. А в Киеве плата вырастет до 25,32 грн.

С первого дня нового года для жителей Украины повышается плата за водоснабжение. Национальный регулятор одобрил изменение тарифов для 45 коммунальных предприятий, занимающихся водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как изменятся тарифы для жителей Украины

[ + – ] Скриншот: Насколько вырастут тарифы на воду.

Больше всего придется платить за водоснабжение жителям Запорожья. Для клиентов КП "Облводоканал" новый тариф будет соответствовать 54,63 грн. (без НДС) за 1 кубометр использованной воды.

Следующими в этом списке идет КП "Уманьводоканал". С 1 января жителям Умани придется платить по 47,92 грн за 1 кубометр, а для клиентов КП" Бердянскводоканал " тариф поднимется до 47,56 грн за 1 кубометр воды.

Для клиентов КП "Бахнут-вода" тарифы вырастут на 24,71%, или до 31,47 грн.

Для жителей Кривого Рога — клиентов "Кривбасводоканала" плата увеличится на 24,36%, или до 26,14 грн.

В Тернопольской области придется платить 30,58 грн за 1 кубометр, что на 22,22% больше, чем было прежде.

Тарифы за водопотребление по Киеву

Плата за воду для столичных жителей вырастет на 20%, до 25,32 грн без НДС, или до 30,38 грн с НДС.

Из 30,38 грн:

16,164 грн — плата за водоснабжение

14,22 грн — плата за водоотведение (из расчета за 1 кубометр с НДС).

Ранее Фокус сообщал, что, согласно данным консенсус-прогноза Министерства экономики, в 2022 году цены на газ в Украине вырастут на 20%, причем уровень инфляции составит 8%. Вместе с тем, Меморандум, принятый 30 сентября, гарантирует, что тариф на газ для жителей Украины не изменится до конца отопительного сезона 2021/2022,