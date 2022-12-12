Электроэнергия за 50 гривен. Могут ли предприниматели предоставлять доступ к розеткам за деньги

Во время блэкаутов в Украине появляются площадки, где посетителям за невысокую плату предлагается поработать или зарядить смартфон и ноутбук. Однако не всегда такие услуги одобряют контролирующие органы, ведь за незаконную продажу электроэнергии могут выписать многотысячный штраф.

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В конце ноября социальные сети облетел случай штрафа предпринимателя из Одессы Дмитрия Осовского, который в своем копи-центре организовал места для посетителей и за символические 50 гривен позволял им работать, общаться, заряжать ноутбуки, телефоны и пауэрбанки. При этом, электроэнергия была обеспечена, благодаря генератору, который приобрел сам предприниматель. Однако полиция довольно быстро узнала о таком бизнесе – предпринимателю выписали протокол за незаконную продажу электроэнергии по ч. 1, ст. 164-1 КУоАП. Как сообщил сам Дмитрий Осовский на своей странице в Фейсбук, речь идет о штрафе на сумму 34 тыс. грн. Фокус решил выяснить, насколько законно оказывать услуги по предоставлению посетителям доступа к розеткам, и как оказывать такие услуги без риска нарваться на штрафы и суды.

Может ли полиция выписать штраф за продажу электроэнергии от генератора

Когда полиция говорит о нарушении бизнесом ст. 164 КУоАП, то речь идет, как правило, о работе без получения лицензии на определенный вид деятельности. В случае предпринимателя, который берет оплату за подключение гаджетов к электросети, скорее всего, речь о продаже электрической энергии.

Однако в вопросе продажи электрической энергии юристы рекомендуют опираться на законодательство о лицензировании видов хозяйственной деятельности, где указано, что сам по себе факт генерации электроэнергии через генератор без лицензии не может свидетельствовать о нарушении законодательства. По словам адвоката АО "AS Legal" Владислава Фирсова, пункт 5 части 1 статьи 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" описывает, что лицензированию подлежит деятельность в сфере электроэнергетики, которая лицензируется с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О рынке электрической энергии", и деятельность в сфере использования ядерной энергии, которая лицензируется в соответствии с Законом Украины "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии".

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"Лицензированию подлежит только хозяйственная деятельность, которая прямо определена специальным законом. Частью 2 статьи 30 Закона Украины "О рынке электрической энергии" определено, что лицензия на производство электрической энергии не требуется в случаях, определенных Лицензионными условиями. В то же время, Лицензионными условиями на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии предусмотрено, что разрешается производство электрической энергии без лицензии, если мощность электрогенерирующего оборудования меньше 5 МВт (мегаватт). Учитывая, что мощность обычных генераторов измеряется киловаттами (кВт), производство электроэнергии таким оборудованием разрешается без лицензии", — отметил Владислав Фирсов.

[ + – ] Генератор на 3-5 и даже 20 кВт не требует получения предпринимателем лицензии на производство электроэнергии

Он также подчеркнул: составленный полицией протокол еще не означает, что предприниматель обязан уплатить выписанный штраф. Ведь в итоге материалы дела будут переданы в суд, который и установит, есть админнарушение или нет.

"Рассматривать дело об административном правонарушении и принимать решение о привлечении предпринимателя административной ответственности будет местный суд по месту составления протокола. По нашему убеждению, при рассмотрении соответствующего дела о якобы административном правонарушении в суде у предпринимателя будет достаточно сильная правовая позиция об отсутствии необходимости получения лицензии на производство хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и, следовательно, отсутствия в его действиях состава административного правонарушения по ст. 164 КУоАП", — объяснил Александр Руденко, адвокат АО "ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

[ + – ] Если предприниматель организует в своем офисе коворкинг, он вполне законно сможет брать оплату за рабочее место и, конечно, за доступ к розетке Фото: Pexels

Владислав Фирсов говорит, что, вероятно, суд признает предпринимателя невиновным в совершении административного правонарушения. Хотя может быть и вариант, когда суд вынесет устное предупреждение лицу, обвиненному в правонарушении. "В любом случае, результат рассмотрения дела будет зависеть от того, насколько профессионально проработают дело защитники и насколько глубоко суд изучит все обстоятельства", — подчеркнул Владислав Фирсов.

Чашка чаю или коворкинг: как оказывать услуги по зарядке без риска получить штраф

Поскольку прецедент обвинения в продаже электроэнергии из-за оплаты посетителями доступа к розеткам в Украине уже есть, юристы рекомендуют предпринимателям подумать о том, как действовать без риска для своей деятельности, но при этом, иметь возможность все же оказывать такие услуги клиентам.

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Например, предприятия общепита могут вполне законно заложить стоимость затрат на работу генератора (и, значит, на электроэнергию) в цены блюд и напитков. Даже может быть вариант, когда в меню появляется особая позиция, предусматривающая обязательный доступ к розетке, или же можно брать плату за бронирование столика, что находится рядом с розетками.

[ + – ] Если ресторан большую часть времени работает на генераторе, то логично, что предприятие будет закладывать в цены дополнительные расходы - это вполне законно Фото: Pexels

Также бизнес может пересмотреть виды деятельности, которыми он занимается, и добавить КВЭДы (классификация видов экономической деятельности), которые позволят вполне легально посетителям приходить и работать в помещении предпринимателя, используя подключение к розеткам.

"Для предоставления подобных услуг, конечно, не стоит выбирать КВЭД "производство электрической энергии" — вы не электрическая станция, чтобы генерировать электроэнергию и передавать ее потребителям. Вместе с тем, предприниматель вполне закономерно может предоставлять услуги по аренде рабочих мест, помещений, конференц-залов – то есть, предоставлять услуги обычного коворкинга, в котором лицо платит за время пребывания в помещении и может свободно пользоваться находящимся в нем оборудованием (в том числе электроприборами). или заряжать свои гаджеты", — говорит Владислав Фирсов.

Предприятие может выбрать дополнительные КВЭДы, что позволят оказывать посетителям услуги, в том числе, касающиеся зарядки их гаджетов

Юрист напоминает, для этого предпринимателям достаточно иметь следующие зарегистрированные КВЭДы:

68.20 (передача в аренду недвижимого имущества),

77.33 (предоставление в аренду офисных машин и оборудования, в том числе компьютеров),

77.39 (предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров), 82.11. (оказание комбинированных офисных административных услуг),

82.19. (Фотокопирование, подготовка документов и другая специализированная вспомогательная офисная деятельность).

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"Осуществление основанной деятельности предприятием (например, торговля или заведение общественного питания) предусматривает возможность клиента попасть в помещение юридического лица (ФОПа) и воспользоваться там определенными услугами, если деньги будут получены от клиента не за "зарядку устройства" или доступ к "зарядке", а за услуги, оказываемые юридическим лицом, что попутно еще "позволяет" зарядить устройство в своей сети, такая деятельность не подпадает под "продажу" электроэнергии и разрешается законодательством", — уверен управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum LF Юрий Хапко.

Только не благотворительность. Почему лучше не использовать для получения оплаты за свет "банку"

В некоторых фирмах и кафе есть банка, на которой красуется надпись "собираем на корм бездомным животным" или "помогите насобирать на поездку к морю". Но юристы предостерегают от подобной банки, если идет речь о сборе средств на топливо для генератора или оплату покупки генератора.

"К сожалению, в таком случае возможно как формальное нарушение требований законодательства о благотворительной деятельности в Украине, где благотворительная деятельность не имеет целью получение прибыли, а хозяйственная деятельность предпринимателей все же преследует цель, в частности, получение прибыли, так и нарушение цели и роли благотворительности. При этом, получение дополнительных оплат за услуги в рамках основной деятельности (так называемые, чаевые или бонусы) от потребителей не запрещено, если только получение таких дополнительных оплат не ставится, как условие предоставления возможности потребителям подзарядить собственные гаджеты", — говорит Александр Руденко.

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Также есть налоговые последствия сбора денег предпринимателями в рамках благотворительности. Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, сообщил, что добровольные взносы в виде, например, "чаевых" или "помощи малому бизнесу" учитываются по общему правилу, как доходы предприятия. То есть, такие взносы отражаются, как доходы предприятия, согласно правилам бухучета при формировании финрезультата до налогообложения с последующей его корректировкой.

[ + – ] Добровольные взносы, как "чаевые", нужно отражать в отчетности, как доход предприятия Фото: Pexels

Если же предприниматель планирует получить благотворительный взнос без налоговых последствий, то есть ограничение по сумме такого взноса.

"Не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставляемой резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового года совокупно в размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного в соответствии с абзацем первым п. п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ, установленного на 1 января такого года (в 2022 году – 3470 грн)", — рассказал Фокусу Игорь Ясько.