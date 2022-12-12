Электроэнергия за 50 гривен. Могут ли предприниматели предоставлять доступ к розеткам за деньги
Во время блэкаутов в Украине появляются площадки, где посетителям за невысокую плату предлагается поработать или зарядить смартфон и ноутбук. Однако не всегда такие услуги одобряют контролирующие органы, ведь за незаконную продажу электроэнергии могут выписать многотысячный штраф.
В конце ноября социальные сети облетел случай штрафа предпринимателя из Одессы Дмитрия Осовского, который в своем копи-центре организовал места для посетителей и за символические 50 гривен позволял им работать, общаться, заряжать ноутбуки, телефоны и пауэрбанки. При этом, электроэнергия была обеспечена, благодаря генератору, который приобрел сам предприниматель. Однако полиция довольно быстро узнала о таком бизнесе – предпринимателю выписали протокол за незаконную продажу электроэнергии по ч. 1, ст. 164-1 КУоАП. Как сообщил сам Дмитрий Осовский на своей странице в Фейсбук, речь идет о штрафе на сумму 34 тыс. грн. Фокус решил выяснить, насколько законно оказывать услуги по предоставлению посетителям доступа к розеткам, и как оказывать такие услуги без риска нарваться на штрафы и суды.
Может ли полиция выписать штраф за продажу электроэнергии от генератора
Когда полиция говорит о нарушении бизнесом ст. 164 КУоАП, то речь идет, как правило, о работе без получения лицензии на определенный вид деятельности. В случае предпринимателя, который берет оплату за подключение гаджетов к электросети, скорее всего, речь о продаже электрической энергии.
Однако в вопросе продажи электрической энергии юристы рекомендуют опираться на законодательство о лицензировании видов хозяйственной деятельности, где указано, что сам по себе факт генерации электроэнергии через генератор без лицензии не может свидетельствовать о нарушении законодательства. По словам адвоката АО "AS Legal" Владислава Фирсова, пункт 5 части 1 статьи 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" описывает, что лицензированию подлежит деятельность в сфере электроэнергетики, которая лицензируется с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О рынке электрической энергии", и деятельность в сфере использования ядерной энергии, которая лицензируется в соответствии с Законом Украины "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии".
"Лицензированию подлежит только хозяйственная деятельность, которая прямо определена специальным законом. Частью 2 статьи 30 Закона Украины "О рынке электрической энергии" определено, что лицензия на производство электрической энергии не требуется в случаях, определенных Лицензионными условиями. В то же время, Лицензионными условиями на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии предусмотрено, что разрешается производство электрической энергии без лицензии, если мощность электрогенерирующего оборудования меньше 5 МВт (мегаватт). Учитывая, что мощность обычных генераторов измеряется киловаттами (кВт), производство электроэнергии таким оборудованием разрешается без лицензии", — отметил Владислав Фирсов.
Он также подчеркнул: составленный полицией протокол еще не означает, что предприниматель обязан уплатить выписанный штраф. Ведь в итоге материалы дела будут переданы в суд, который и установит, есть админнарушение или нет.
"Рассматривать дело об административном правонарушении и принимать решение о привлечении предпринимателя административной ответственности будет местный суд по месту составления протокола. По нашему убеждению, при рассмотрении соответствующего дела о якобы административном правонарушении в суде у предпринимателя будет достаточно сильная правовая позиция об отсутствии необходимости получения лицензии на производство хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и, следовательно, отсутствия в его действиях состава административного правонарушения по ст. 164 КУоАП", — объяснил Александр Руденко, адвокат АО "ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
Владислав Фирсов говорит, что, вероятно, суд признает предпринимателя невиновным в совершении административного правонарушения. Хотя может быть и вариант, когда суд вынесет устное предупреждение лицу, обвиненному в правонарушении. "В любом случае, результат рассмотрения дела будет зависеть от того, насколько профессионально проработают дело защитники и насколько глубоко суд изучит все обстоятельства", — подчеркнул Владислав Фирсов.
Чашка чаю или коворкинг: как оказывать услуги по зарядке без риска получить штраф
Поскольку прецедент обвинения в продаже электроэнергии из-за оплаты посетителями доступа к розеткам в Украине уже есть, юристы рекомендуют предпринимателям подумать о том, как действовать без риска для своей деятельности, но при этом, иметь возможность все же оказывать такие услуги клиентам.Важно
Например, предприятия общепита могут вполне законно заложить стоимость затрат на работу генератора (и, значит, на электроэнергию) в цены блюд и напитков. Даже может быть вариант, когда в меню появляется особая позиция, предусматривающая обязательный доступ к розетке, или же можно брать плату за бронирование столика, что находится рядом с розетками.
Также бизнес может пересмотреть виды деятельности, которыми он занимается, и добавить КВЭДы (классификация видов экономической деятельности), которые позволят вполне легально посетителям приходить и работать в помещении предпринимателя, используя подключение к розеткам.
"Для предоставления подобных услуг, конечно, не стоит выбирать КВЭД "производство электрической энергии" — вы не электрическая станция, чтобы генерировать электроэнергию и передавать ее потребителям. Вместе с тем, предприниматель вполне закономерно может предоставлять услуги по аренде рабочих мест, помещений, конференц-залов – то есть, предоставлять услуги обычного коворкинга, в котором лицо платит за время пребывания в помещении и может свободно пользоваться находящимся в нем оборудованием (в том числе электроприборами). или заряжать свои гаджеты", — говорит Владислав Фирсов.
Предприятие может выбрать дополнительные КВЭДы, что позволят оказывать посетителям услуги, в том числе, касающиеся зарядки их гаджетов
Юрист напоминает, для этого предпринимателям достаточно иметь следующие зарегистрированные КВЭДы:
- 68.20 (передача в аренду недвижимого имущества),
- 77.33 (предоставление в аренду офисных машин и оборудования, в том числе компьютеров),
- 77.39 (предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров), 82.11. (оказание комбинированных офисных административных услуг),
- 82.19. (Фотокопирование, подготовка документов и другая специализированная вспомогательная офисная деятельность).
"Осуществление основанной деятельности предприятием (например, торговля или заведение общественного питания) предусматривает возможность клиента попасть в помещение юридического лица (ФОПа) и воспользоваться там определенными услугами, если деньги будут получены от клиента не за "зарядку устройства" или доступ к "зарядке", а за услуги, оказываемые юридическим лицом, что попутно еще "позволяет" зарядить устройство в своей сети, такая деятельность не подпадает под "продажу" электроэнергии и разрешается законодательством", — уверен управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum LF Юрий Хапко.
Только не благотворительность. Почему лучше не использовать для получения оплаты за свет "банку"
В некоторых фирмах и кафе есть банка, на которой красуется надпись "собираем на корм бездомным животным" или "помогите насобирать на поездку к морю". Но юристы предостерегают от подобной банки, если идет речь о сборе средств на топливо для генератора или оплату покупки генератора.
"К сожалению, в таком случае возможно как формальное нарушение требований законодательства о благотворительной деятельности в Украине, где благотворительная деятельность не имеет целью получение прибыли, а хозяйственная деятельность предпринимателей все же преследует цель, в частности, получение прибыли, так и нарушение цели и роли благотворительности. При этом, получение дополнительных оплат за услуги в рамках основной деятельности (так называемые, чаевые или бонусы) от потребителей не запрещено, если только получение таких дополнительных оплат не ставится, как условие предоставления возможности потребителям подзарядить собственные гаджеты", — говорит Александр Руденко.Важно
Также есть налоговые последствия сбора денег предпринимателями в рамках благотворительности. Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, сообщил, что добровольные взносы в виде, например, "чаевых" или "помощи малому бизнесу" учитываются по общему правилу, как доходы предприятия. То есть, такие взносы отражаются, как доходы предприятия, согласно правилам бухучета при формировании финрезультата до налогообложения с последующей его корректировкой.
Если же предприниматель планирует получить благотворительный взнос без налоговых последствий, то есть ограничение по сумме такого взноса.
"Не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставляемой резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового года совокупно в размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного в соответствии с абзацем первым п. п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ, установленного на 1 января такого года (в 2022 году – 3470 грн)", — рассказал Фокусу Игорь Ясько.