После отмены НДС: в Украину за неделю ввезли 145 тысяч генераторов, – вице-премьер (видео)

По словам Юлии Свириденко, в будущем в список льготных товаров могут попасть терминалы спутникового интернета. В правительстве обещают оперативно изучить этот вопрос.

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В Украину за одну неделю после отмены НДС на ввоз дизельных генераторов импортировали около 145 тыс. устройств. Об этом сегодня на брифинге рассказала вице-премьер –– министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы как правительство отменили НДС и таможенные пошлины на ввоз генераторов, а также на комплектующие для производства тех же дизель-генераторов в Украине. За первую неделю действия постановления Кабмина о соответствующем льготном ввозе генераторов в Украину въехало примерно 145 тысяч дизель-генераторов", –– в частности, прокомментировала чиновница.

По ее словам, украинский бизнес остро почувствовал на себе блэкауты в стране, поэтому пытается обеспечить себя генераторами, и государство готово в этом помочь, облегчив ввоз оборудования.

Правительство и в дальнейшем будет изучать вопрос с льготным ввозом необходимых товаров. Так, в этот список, как отметила Свириденко, могут также попасть терминалы спутникового интернета.

"То есть сейчас мы будем изучать этот вопрос и принимать оперативные решения для того, чтобы помочь бизнесу работать и быть конкурентными", –– добавила вице-премьер.

Как отметила чиновница, правительство Украины заинтересовано в том, чтобы украинский бизнес полноценно работал.

Напомним, в начале ноябре правительство отменило налоги на ввоз генераторов из-за границы. В Кабмине рассчитывают, что это поможет наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на них.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что города Европы отправят в Украину сотни генераторов. Международный проект получил символическое название "Генераторы надежды".