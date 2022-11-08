В Украине отменяют налоги на ввоз генераторов из-за границы, - Шмыгаль (видео)
В правительстве рассчитывают, что это поможет наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на них.
Из-за обстрелов энергоинфраструктуры армией РФ в Украине начались перебои с электричеством, что вынудило украинцев массово скупать электрогенераторы и даже завозить технику из других стран. На фоне этого Кабинет Министров Украины отменяет налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и прочего подобного оборудования, сообщает издание Лига.Бизнес.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары, а именно:
- газогенераторы;
- электрические двигатели;
- электрогенераторы;
- установки и вращающиеся электрические преобразователи;
- трансформаторы;
- электрические аккумуляторы;
- электрические водонагреватели;
- обогреватели.
В правительстве рассчитывают, что это поможет наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на них.
Какие налоги нужно было платить за ввоз генераторов в Украину
По информации Государственной таможенной службы Украины, без декларирования и налогообложения можно ввозить морем, на машине или по железной дороге генераторы дешевле 500 евро и легче 50 килограмм. Если пересылать их по почте, экспресс-отправлением или несопровождаемым багажом, суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.
Если генератор дороже 500 евро, придется заплатить 10% таможенного сбора и 20% НДС от суммы, которая превышает 500 евро.
Например, ввоз генератора за 700 евро потребует оплаты 64 евро таможенных платежей, из них:
- 20 евро — это 10% таможенного сбора от 200 евро (часть, превышающая не облагаемые налогом 500 евро),
- 44 евро — это 20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость + таможенный сбор 10%).
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Топ-10 дизельных генераторов обойдутся в сумму от 60 до 250 тысяч гривен. Бензиновые генераторы будут дешевле — от 10 тысяч гривен.