Средний чек – от 60 тысяч гривен: как правильно выбрать дизельный генератор

Дизельный генератор способен обеспечить работу всех нужных домашних устройств, рассчитать его мощность в киловаттах можно в интернете. Фокус выбрал топ 5 дизельных генераторов на рынке Украины.

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Удары российской армии по объектам энергоинфраструктуры сильно повысили риск веерных отключений электроэнергии. Дизельные генераторы стали для украинцев весьма популярным товаром. Фокус в статье "Лучшие бойлеры, генераторы и котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле" рассказал, как не ошибиться с выбором.

Дизельные генераторы для дома продаются в крупных магазинах электроники или в онлайн-магазинах в разделах "Инструменты и оборудование", "Дачное электропитание" и других.

Покупателю сначала надо определить нужную мощность в киловаттах. От этого показателя зависит, сколько устройств будут работать за счет генератора. Расчет мощности генератора доступен в интернете.

[ + – ] Мощный генератор обеспечивает работу 10 ламп накаливания Фото: irlabsx.com

Минимальная мощность в 1 кВт позволит подключить 6 ламп накаливания по 100 Вт, ноутбук, 3 зарядных устройства для смартфонов и телевизор LCD. Мощный генератор в 10 кВт обеспечивает работу 10 ламп накаливания, холодильника, насоса скважины, бойлера, стиральной машины, мультиварки, системы видеонаблюдения, компьютера, 2 зарядных устройств для смартфонов и LCD-телевизора.

[ + – ] Дизельные генераторы мощностью от 15 кВт стоят от 200 тысяч гривен

Цены на генераторы отличаются. Лучший дизельный генератор для дома мощностью от 3 до 5 кВт может стоить более 60 тысяч гривен. Топ 10 дизельных генераторов стоят от 60 до 250 тысяч гривен. А дизельные генераторы мощностью от 15 до 20 кВт могут достигать в цене до 800 тысяч гривен.

Фокус выбрал топ 5 дизельных генераторов на рынке Украины:

Forte FGD9000E (63492) — 61 966 гривен;

VULKAN SCD8000 — 69 370 гривен;

Hyundai DHY 7500LE — 71 032 гривен;

Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR — 72 707 гривен;

Hyundai DHY 8500SE-3 — 101 061 гривен.

Бензиновые генераторы стоят дешевле — их можно приобрести по ценам от 10 тысяч гривен. Они могут уступать дизельным по продолжительности работы, а также способности нести высокие нагрузки.

Стоит отметить, что власти Германии собираются передать украинским военным зимнюю форму, палатки и генераторы на 11 млн евро.

Напомним, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил о длительных отключениях воды, тепла и света в Украине. По его оценкам, это может происходить "неделями и даже месяцами".

Фокус ранее писал о проблемах в случае массового включения обогревателей в домах. Внутридомовые сети в Украине могут не справиться с такими нагрузками.