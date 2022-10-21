Середній чек – від 60 тисяч гривень: як правильно вибрати дизельний генератор

Дизельний генератор здатний забезпечити роботу всіх необхідних домашніх пристроїв, розрахувати його потужність в кіловат можна в інтернеті. Фокус вибрав топ 5 дизельних генераторів на ринку України.

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Удари російської армії по об'єктах енергоінфраструктури сильно підвищили ризик віялових відключень електроенергії. Дизельні генератори стали для українців популярним товаром. Фокус у статті "Найкращі бойлери, генератори та котли опалення. Який вибрати, щоб пережити зиму в теплі" розповів, як не помилитися з вибором.

Дизельні генератори для дому продаються у великих магазинах електроніки або онлайн-магазинах в розділах "Інструменти та обладнання", "Дачне електроживлення" та інших.

Покупцеві спочатку треба визначити потрібну потужність у кіловатах. Від цього показника залежить, скільки пристроїв працюватимуть завдяки генератору. Розрахунок потужності генератора доступний в інтернеті.

[ + – ] Потужний генератор забезпечує роботу 10 ламп розжарювання Фото: irlabsx.com

Мінімальна потужність в 1 кВт дозволить під'єднати 6 ламп розжарювання по 100 Вт, ноутбук, 3 зарядні пристрої для смартфонів та телевізор LCD. Потужний генератор в 10 кВт забезпечує роботу 10 ламп розжарювання, холодильника, свердловини, бойлера, пральної машини, мультиварки, системи відеоспостереження, комп'ютера, 2 зарядних пристроїв для смартфонів і LCD-телевізора.

[ + – ] Дизельні генератори потужністю від 15 кВт коштують від 200 тисяч гривень

Ціни на генератори відрізняються. Найкращий дизельний генератор для будинку потужністю від 3 до 5 кВт може коштувати понад 60 тисяч гривень. Топ 10 дизельних генераторів коштують від 60 до 250 тисяч гривень. А дизельні генератори потужністю від 15 до 20 кВт можуть сягати до 800 тисяч гривень.

Фокус обрав топ 5 дизельних генераторів на ринку України:

Forte FGD9000E (63492) — 61 966 грн;

VULKAN SCD8000 — 69 370 грн;

Hyundai DHY 7500LE — 71 032 грн;

Konner&Sohnen KS 8102HDE-1/3 ATSR — 72 707 грн;

Hyundai DHY 8500SE-3 — 101 061 грн.

Бензинові генератори коштують дешевше — їх можна придбати за цінами від 10 тисяч гривень. Вони можуть поступатися дизельним за тривалістю роботи, а також здатністю нести високі навантаження.

Варто зазначити, що влада Німеччини збирається передати українським військовим зимову форму, намети та генератори на 11 млн євро.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович говорив про тривалі відключення води, тепла та світла в Україні. За його оцінками, це може відбуватися "тижнями та навіть місяцями".

Фокус раніше писав про проблеми у разі масового включення обігрівачів у будинках. Внутрішньобудинкові мережі в Україні можуть не впоратися із такими навантаженнями.