Українці можуть залишитися без світла, води та тепла на місяці, — Арестович (відео)

Радник ОП зазначив, що українські громадяни зможуть пережити важку зиму, проте не впевнений, що робитиме Володимир Путін, коли його стратегія не спрацює.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українці можуть опинитися в становищі, коли "тижнями, а то й місяцями" не буде води, тепла та світла у будинках або будуть великі обмеження. Це з регулярними обстрілами РФ енергетичної інфраструктури. Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Він зазначив, що українці зможуть впоратися з таким сценарієм розвитку подій в Україні та висловив сподівання, що зима цього року буде теплою.

"Цілком можемо опинитися в тій ситуації, коли ми тижнями, а то й місяцями сидітимемо або без води, без світла, без тепла, або з великими обмеженнями. Це проблема, але є нюанс: ми посидимо, ми вміємо справлятися і виживати. питання — поносимо воду у відрах з бювету, вдома створюватимемо намети зі свічками всередині, щоб було тепліше, поховаємось у сховищах. А Путін що робитиме, коли ця стратегія не спрацює?" — сказав Арестович.

Нагадаємо, 20 жовтня мешканців центральних областей попередили, що через зростання споживання електрики може бути відключення. Голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін заявив, що у регіоні вже тимчасово відключають світло як для підприємств, так і для побутових користувачів.

14 жовтня експерти в інтерв'ю Фокусу висловили побоювання, що в умовах обстрілів української енергоінфраструктури, що тривають, можуть виникнути проблеми не тільки з електрикою, але й обігрівом будинків. Це з ударами Росії по ТЕЦ та його наслідками.

20 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон. У зв'язку з цим мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців міста не користуватися електричними обігрівачами та кондиціонерами, щоб не перевантажувати енергосистему.