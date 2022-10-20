Вимикаємо світло: у центральних областях України закликали знизити споживання електроенергії

Голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін повідомив, що в області вже тимчасово відключають електрику як для підприємств, так і для побутових користувачів.

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В "Укренерго" повідомили про різке збільшення споживання електроенергії в центральних областях України. У зв'язку з цим оператор попередив, що диспетчерський центр "Укренерго" змушений запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цих регіонах.

У компанії пояснили, що зменшення енергоспоживання допоможе знизити навантаження на мережі, це дасть енергетикам необхідний час для ремонту пошкодженого обладнання, яке постраждало внаслідок ворожих терористичних атак.

Керівник Полтавської ОДА Дмитро Лунін також попередив мешканців регіону про збільшення навантаження на енергосистему в області й у зв'язку з цим попросив громадян відключити енергоємні електроприлади.

"У Полтавській області збільшується навантаження на енергосистему. "Укренерго" продовжує вводити тимчасові відключення. Зараз мають швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!" — написав Лунін.

Перед цим Лунін повідомив, що в області діє режим тимчасових відключень електрики як для підприємств, так і для побутових користувачів. Глава ОДА зазначив, що поки що для населення відключення будуть мінімальними, проте для цього необхідно обмежити використання електроприладів до 23:00.

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