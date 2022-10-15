У Києві почнуть відключати світло через ракетні обстріли РФ: з'явився список вулиць

Мешканців столиці попередили про стабілізаційні відключення електроенергії. Не слід підключати до мережі енергоємні прилади, зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів і торгових центрів.

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У Києві проведуть стабілізаційні відключення електроенергії через ушкодження об'єктів енергоінфраструктури російськими ракетами. Графік відключень опублікувала пресслужба компанії ДТЕК.

Відключення електроенергії відбудуться лише в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго", пояснила компанія.

Тимчасові стабілізаційні відключення можуть проводити у вечірній час після розпорядження НЕК "Укренерго". Вони продовжаться, доки не зменшиться навантаження на енергосистем, і держенергокомпанія не стабілізує енергосистему.

Мешканців Києва закликали зменшити споживання електроенергії — не вмикати енергоємні прилади. Максимально знизити споживання електроенергії слід увечері з 18:00 до 23:00.

"Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо", — наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, що електроенергію в Києві відключали ввечері 11 жовтня. Проблему відчули на собі мешканці Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського, Шевченківського районів.

"Укренерго" 12 жовтня повідомляла про стабілізацію енергоживлення Києва та центральних областей України після масованого ракетного удару армії Росії. Фахівці кажуть, що дуже багато роботи — масштаби пошкоджень у регіонах різні.

Офіс президента України закликав українців зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00. Такий захід допоможе пройти критичні навантаження на електромережі.