Роботи дуже багато: "Укренерго" стабілізувало енергоживлення Києва та центральних областей України

У компанії заявили, що масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури, спричинені обстрілами РФ, у різних регіонах відрізняються.

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"Укренерго" змогло стабілізувати енергоживлення Києва та центральних областей України. Про це компанія повідомила у себе в Telegram.

Також споживачів попросили підходити до споживання електричної енергії відповідально, щоб зменшити навантаження. Наприклад, вимикати зайві електричні прилади вранці та ввечері, оскільки саме в цей час рівень споживання є найвищим.

У повідомленні сказано, що ракетний обстріл, який пройшов вранці 10 жовтня, пошкодив велику кількість енергетичного обладнання. Відновлювальні роботи продовжуються.

"Роботи дуже багато. Масштаби та складність пошкоджень у різних регіонах відрізняються, тому десь нам потрібно більше часу", — сказано в повідомленні.

Також у компанії заявили, що освітлення пішохідного "місту Кличка" у Києві – це не їхнє завдання.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС профінансує ремонт енергоінфраструктури України після атак РФ. Фінансова підтримка України західними партнерами в рамках пакета екстреної підтримки за останні два місяці вже склала понад 1 мільярд євро.

Ще нагадаємо, що Ярослав Железняк розповів, що краще не відновлювати. Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики вважає, що далеко не всі об'єкти, які зруйнувала Росія, після перемоги України мають бути відбудовані сам на сам.

Також повідомлялося, що Кличко анонсував старт опалювального сезону у Києві та закликав городян утеплитися. Кияни, за словами мера, мають бути готовими до того, що ЗС РФ спробують зруйнувати об'єкти інфраструктури, залишивши громадян без тепла.