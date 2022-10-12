Роботы очень много: "Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины

В компании заявили, что масштабы повреждений энергетической инфраструктуры, вызванные обстрелами РФ, в различных регионах отличаются.

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"Укрэнерго" смогло стабилизировать энергопитание Киева и центральных областей Украины. Об этом компания сообщила у себя в Telegram.

Также потребителей попросили подходить к потреблению электрической энергии ответственно, чтобы снизить нагрузку. К примеру, выключать лишние электрические приборы утром и вечером, так как именно в этом время уровень потребления выше всего.

В сообщении сказано, что ракетные обстрелы, которые прошли утром 10 октября, повредили большое количество энергетического оборудования. Восстановительные работы продолжаются.

"Работы очень много. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нам нужно больше времени", — сказано в сообщении.

Также в компании заявили, что освещение пешеходного "моста Кличка" в Киеве – это не их задача.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС профинансирует ремонт энергоинфраструктуры Украины после атак РФ. Финансовая поддержка Украины западными партнерами в рамках пакета экстренной поддержки за последние два месяца уже составила больше 1 миллиарда евро.

Еще напомним, что Ярослав Железняк рассказал, что лучше не восстанавливать. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что далеко не все объекты, которые разрушила Россия, после победы Украины должны быть отстроены один в один.

Также сообщалось, что Кличко анонсировал старт отопительного сезона в Киеве и призвал горожан утеплиться. Киевляне, по словам мэра, должны быть готовы к тому, что ВС РФ попытаются разрушить объекты инфраструктуры, оставив граждан без тепла.