Азовсталь, шахты, ТЭЦ и жилье: Ярослав Железняк рассказал, что лучше не восстанавливать

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что далеко не все объекты, которые разрушила Россия, после победы Украины должны быть отстроены один в один.

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Восстановление Украины должно происходить по принципу build better (создавать лучшее). Такое мнение в недавнем интервью Фокусу выразил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Собеседник издания по-разному оценивает перспективы и экономическую целесообразность восстановления различных пострадавших в ходе войны объектов, а именно:

"хрущевки" или другое устаревшее жилье советской постройки . Восстановление в прежнем виде не имеет экономического смысла. Вместо них стоит проектировать и возводить дома, соответствующие новым правилам и стандартам

. Восстановление в прежнем виде не имеет экономического смысла. Вместо них стоит проектировать и возводить дома, соответствующие новым правилам и стандартам старые советские школы, детские садики и объекты инфраструктуры. Вместо воспроизведения один в один лучше отстраивать объекты аналогичного назначения по новым проектам

Вместо воспроизведения один в один лучше отстраивать объекты аналогичного назначения по новым проектам Меткомбинат " Азовсталь ", в городе Мариуполь. По всей видимости, это предприятие, находящееся на временно оккупированной территории, получило серьезные разрушения. По мнению Ярослава Железняка после освобождения Мариуполя не все цеха "Азовстали" следует восстанавливать. Напомним, ранее некоторые опрошенные Фокусом эксперты выражали сомнение в целесообразности восстановления разрушенных металлургических мощностей в Мариуполе, вместо чего советовали рассмотреть проекты строительства новых предприятий ближе к залежам железной руды в Криворожском бассейне.

По всей видимости, это предприятие, находящееся на временно оккупированной территории, получило серьезные разрушения. По мнению Ярослава Железняка после освобождения Мариуполя не все цеха "Азовстали" следует восстанавливать. Напомним, ранее некоторые опрошенные Фокусом эксперты выражали сомнение в целесообразности восстановления разрушенных металлургических мощностей в Мариуполе, вместо чего советовали рассмотреть проекты строительства новых предприятий ближе к залежам железной руды в Криворожском бассейне. Шахты . Большинство утраченных в ходе войны шахт после победы Украины не будут подлежать восстановлению

. Большинство утраченных в ходе войны шахт после победы Украины не будут подлежать восстановлению ТЭЦ. В большинстве своем после победы разрушенные ТЭЦ не будут отстроены один в один, поскольку многие из них устарели с точки зрения экологии, условий труда и энергоэффективности. Здесь Ярослав Железняк добавляет, что и без вмешательства военного фактора Украине нужно было постепенно отходить как от угольной промышленности, так и от угольной энергетики

"Самые лучшие перспективы для Украины открывает будущее вступление в ЕС. И я уверен, что после окончания войны мы построим даже лучшую экономику, чем Польша. Для этого необходимы три вещи: наша победа, интеграция в ЕС и вступление в НАТО для гарантии нашей безопасности, если Россия окончательно не развалится", — выражает уверенность Ярослав Железняк.

Более детально о международной помощи Украине, послевоенном восстановлении страны и перспективах для экономики Ярослав Железняк рассказывает в интервью Фокусу.

Ранее Фокус писал о перспективах восстановления украинской гражданской авиации после длительной приостановки полетов на время войны. Также Фокус сообщал, что ущерб дорожной инфраструктуры Украины от агрессии России оценивается в 972 млрд грн.