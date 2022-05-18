Восстанавливать разрушенные металлургические заводы на Востоке вряд ли будут - мнение

На оккупированной территории оказались металлургические предприятия, обеспечивающие 55% выручки отрасли. Эксперты считают, что в мирное время восстанавливать разрушенные мощности не будут, вместо этого построят новые.

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Как писал Фокус в своем обзоре ситуации в металлургической отрасли Украины, оккупанты практически уничтожили расположенные в городе Мариуполь Донецкой области второй и третий по величине меткомбинаты "Азовсталь" и "ММК Ильича". Эти активы входят в металлургический холдинг "Метинвест" самого богатого украинца Рината Ахметова. Их будущее пока выглядит туманным. Как сообщил СМИ Ринат Ахметов, довоенная капитализация двух заводов – "Азовстали" и "ММК им.Ильича" была на уровне $10 млрд, передает Интерфакс. По его словам, "Авдеевка Кокс", Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и "зеленой" энергетики, принадлежащих бизнесмену, были частично или полностью уничтожены или законсервированы.

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"Пока не прекратится активная фаза войны и не наладятся надежные каналы связи с мариупольскими металлургическими комбинатами, оценить влияние боевых действий на эти предприятия группы невозможно, — говорится в отчете Метинвеста за первый квартал 2022 года. — Когда такая оценка станет возможной, группа предоставит обновленную информацию о своих планах относительно возможности возобновления их производственной деятельности".

Восстановление потерянных производственных мощностей может длиться десятилетиями и до победы говорить о построении какой-либо стратегии было бы преждевременно. "В настоящее время размышления о возможности быстрого возвращения экономики Украины к нормальному функционированию выглядят довольно призрачно. Рассчитывать на идеальный сценарий даже не приходит в голову", — отмечает Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

Однако некоторые опрошенные Фокусом эксперты не исключают, что восстановление разрушенных мощностей в Мариуполе будет нецелесообразным. Возможно, вместо этого стоит рассмотреть возможность создания новых мощностей ближе к залежам железной руды в Криворожском бассейне.

Напомним, меткомбинат "Азовсталь" в 2033 году должен бы отметить свое столетие. Он расположен в Мариуполе на побережье Азовского моря в устье реки Кальмиус. Предприятие пережило немецкую оккупацию, в ходе которой захватчики взорвали почти все оборудование. История ММК Ильича начинается еще раньше – в 1897 году.

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При этом, единственным металлургическим предприятием, которое построили в период независимости Украины, до сих пор остается "Интерпайп сталь", подконтрольное известному бизнесмену Виктору Пинчуку. Возможно, именно строительство новых металлургических мощностей после победы Украины позволит внедрить самые современные подходы и технологические решения.

Подробно о состоянии украинской металлургии во время войны читайте в статье Фокуса.

Как сообщалось ранее, в марте самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов заявил, что металлургические заводы "Азовсталь" и "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" не будут работать в случае оккупации Мариуполя российскими войсками.