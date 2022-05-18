Відновлювати зруйновані металургійні заводи на Сході навряд чи будуть — думка

На окупованій території опинилися металургійні підприємства, які забезпечують 55% виторгу галузі. Експерти вважають, що в мирний час відновлювати зруйновані потужності не будуть, натомість збудують нові.

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Як писав Фокус у своєму огляді ситуації в металургійній галузі України, окупанти практично знищили розташовані в місті Маріуполь Донецької області другий і третій за величиною меткомбінати "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча. Ці активи входять до металургійного холдингу "Метінвест" найбагатшого українця Ріната Ахметова. Їхнє майбутнє поки що має туманний вигляд. Як повідомив ЗМІ Рінат Ахметов, довоєнна капіталізація двох заводів — "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча була на рівні $10 млрд, передає "Інтерфакс". За його словами, "Авдіївка Кокс", Луганська ТЕЦ і десятки інших об'єктів промислової інфраструктури та зеленої енергетики, що належать бізнесмену, були частково або повністю знищені або законсервовані.

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"Поки не припиниться активна фаза війни та не налагодяться надійні канали зв'язку з маріупольськими металургійними комбінатами, оцінити вплив бойових дій на ці підприємства групи неможливо, — йдеться у звіті Метінвесту за перший квартал 2022 року. — Коли така оцінка стане можливою, група надасть оновлену інформацію про свої плани щодо можливості поновлення їхньої виробничої діяльності".

Відновлення втрачених виробничих потужностей може тривати десятиліттями, і до перемоги говорити про побудову будь-якої стратегії було передчасно. "Зараз роздуми про можливість швидкого повернення економіки України до нормального функціонування мають досить примарний вигляд. Розраховувати на ідеальний сценарій навіть не спадає на думку", — зазначає Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

Проте деякі опитані Фокусом експерти не відкидають, що відновлення зруйнованих потужностей у Маріуполі буде недоцільним. Можливо, натомість варто розглянути можливість створення нових потужностей ближче до покладів залізняку в Криворізькому басейні.

Нагадаємо, меткомбінат "Азовсталь" у 2033 році мав би відзначити своє сторіччя. Він розташований у Маріуполі на узбережжі Азовського моря в гирлі річки Кальміус. Підприємство пережило німецьку окупацію, під час якої загарбники підірвали майже все обладнання. Історія ММК ім. Ілліча починається ще раніше — у 1897 році.

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При цьому єдиним металургійним підприємством, яке збудували в період незалежності України, досі залишається "Інтерпайп сталь", підконтрольний відомому бізнесменові Віктору Пінчуку. Можливо, саме будівництво нових металургійних потужностей після перемоги України дозволить запровадити найсучасніші підходи й технологічні рішення.

Докладно про стан української металургії під час війни читайте в статті Фокусу.

Як повідомлялося раніше, у березні найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов заявив, що металургійні заводи "Азовсталь" і Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча не працюватимуть у разі окупації Маріуполя російськими військами.