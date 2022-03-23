"Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча" не працюватимуть під окупацією у Маріуполі, — Ахметов

Український бізнесмен зазначив, що російські війська перетворюють місто на руїни, вбивають мирних жителів і бомбардують підприємства.

Металургійні заводи "Азовсталь" та "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" не працюватимуть у разі окупації Маріуполя російськими військами. Про це в коментарі американському виданню Wall Street Journal повідомив український бізнесмен, власник холдингу SCM, якому належать ці підприємства Рінат Ахметов.

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"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", — заявив бізнесмен.

Видання зазначило, що на цих заводах працювало майже 40 тисяч людей. Наразі підприємства перебувають під контролем України, проте вони тимчасово закриті у зв'язку з повномасштабним вторгненням та обстрілом Маріуполя.

21 березня полк "Азов" опублікував відео знищення об'єктів "Азовсталі" військами держави агресора.

20 березня в ефірі телеканалу "Еспресо" радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що "на сьогоднішній день можна говорити, що, на жаль, такого підприємства як "Азовсталь" вже немає".

Нагадаємо, 10 березня Ахметов заявив, що не має наміру залишати територію України і чекає на перемогу у війні проти РФ.

Також ми писали, що статки найбагатшої людини країни скоротилися до 4,3 млрд доларів в умовах повномасштабного вторгнення російських військ.