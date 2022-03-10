Вторгнення РФ в Україну: Ахметов розповів про кінцеву мету Путіна

Бізнесмен стверджує, що не має наміру залишати територію країни, а те, що відбувається з боку Російської Федерації, Ахметов назвав злочином проти людяності та України.

Кореспондент видання Forbes поспілкувався із українським підприємцем Рінатом Ахметовим. Бізнесмен допомагає українській армії та територіальній обороні зупинити російську агресію, він вважає те, що відбувається, військовим злочином, і не збирається залишати Україну, повідомляє Forbes.

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"Я перебуваю в Україні, і їхати з країни не збираюся. Я поділяю свої почуття з усіма українцями: я щиро чекаю на перемогу України в цій війні. І тоді ми почнемо відновлювати країну, щоб зробити її щасливішою і процвітаючою. Зі свого боку, я не пошкодую ні коштів, ні зусиль для досягнення цієї мети, — заявляє Рінат Ахметов.

Під час спілкування з журналістами він запевнив, що допомагає пересічним українцям вижити, надаючи їм воду, їжу, ліки та будь-яку допомогу, яка їм може знадобитися. Сам підприємець вважає, що для повної перемоги Україні потрібне виведення російських військ з її території, та відновлення своїх визнаних міжнародною спільнотою кордонів, включаючи Крим та Донбас.

"Те, що тут відбувається — військовий злочин і злочин проти людства, проти України та українців. Це не можна ні пояснити, ні виправдати", — говорить Ахметов.

Рінат Ахметов переконаний, що Україна не є кінцевою метою Путіна, він націлюється на країни, де є демократія, свобода і незалежність. Таким чином, усі країни вільного світу є потенційними цілями Росії. Якщо Україна не зможе його зупинити, то ніхто не знає, хто буде наступним.

Усі співробітники компанії Ахметова наразі працюють та отримують зарплату. Свої зусилля зараз вони спрямовують на допомогу українцям — насамперед жителям Маріуполя, який перебуває в блокаді.

"Неможливо без сліз слухати або говорити про те, що люди топлять сніг і п'ють талу воду, щоб залишитися живими. Що 6-річна дівчинка померла від зневоднення під уламками в центрі Європи", — розповідає Ахметов.

З представниками російського бізнесу Ахметов, за його словами, жодних переговорів не веде і контактів з ними не має.

"Насамперед ми допомагаємо Україні та українському народу. Я вже говорив про це: ми допомагаємо і допомагатимемо людям. І ми допомагатимемо нашій армії та територіальній обороні зупинити військову агресію проти нашої країни", — підкреслив Ахметов.

Раніше Фокус повідомляв, що перед початком війни Рінат Ахметов прибув до Києва для зустрічі із Зеленським. Також ЗМІ дізналися список олігархів, які зараз перебувають в Україні, і Ахметов — серед них.