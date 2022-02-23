Ахметов повернувся в Україну на зустріч із Зеленським (відео)

Мільярдер визнав, що держава наразі перебуває в небезпеці, і він готовий "робити все", щоб її захистити.

Український мільярдер, власник холдингу SCM Рінат Ахметов у середу, 23 лютого повернувся в Україну. Цього дня він візьме участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками вітчизняного бізнесу. Про це повідомило видання "Українська правда".

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Біля аеропорту, відповідаючи на запитання журналіста про те, скільки днів Ахметов планує перебувати в Україні, він заявив: "Не знаю… А чи обов'язково це (говорити)?".

"Я був тут, буду тут… Головне, що я роблю, а не те, скільки я перебуваю", — сказав бізнесмен.

Крім цього, Ахметов заявив, що "Україна перебуває в небезпеці" і він "робитиме все", щоб захистити країну.

"Тому я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати (в Україну). І це мільярди доларів в українську економіку, нові робочі місця", — запевнив власник холдингу SCM.

Також Ахметов заявив про готовність допомагати уряду й українським містам, де знаходиться його бізнес. За словами бізнесмена, сьогодні о 18:00 він відвідає зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесом.

Журналіст поставив Ахметову питання про те, якою є можливість захоплення російською владою Маріуполя, у відповідь на що мільярдер сказав, що "це неприпустимо" і він навіть не хоче це обговорювати.

"Я був 16-го числа в Маріуполі, тому що писали, що 15-16 буде вторгнення (РФ)... Я хотів бути цього дня в Маріуполі разом із маріупольцями... Ми не зупиняємо інвестиції в Маріуполь, у нове виробництво. І мені здається це найголовніший сигнал для Маріуполя та України”.

Журналіст "Української правди" також запитав Ахметова, чи контактували з ним останнім часом представники влади РФ. У відповідь бізнесмен сказав: "Це взагалі виключено навіть".

Нагадаємо, останній відліт Ахметова за кордон, за даними журналістів, стався 18 лютого — бізнесмен вирушив до Женеви.

Також ми писали, що 22 лютого Зеленський виступив зі зверненням, в якому оголосив про підготовку зустрічі з представниками ТОП-50 українського бізнесу, а також послаблення для підприємців на тлі ескалації з боку РФ.