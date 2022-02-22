Зеленський оголосив призов резервістів у особливий період (відео)

На такий крок глава держави пішов через рішення керівництва РФ про визнання незалежності т.зв. "Л/ДНР" та дозволи на використання військ в Україні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів у особливий період на тлі визнання Росією незалежності окупованих територій Донбасу, а також дозволу Ради Федерації РФ на використання військ за кордоном. Про це глава держави заявив під час звернення до народу у вівторок, 22 лютого.

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Зеленський нагадав, що 21 лютого Росія визнала незалежність "республік" на непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей, а 22 лютого влада держави-агресора надала президенту Володимиру Путіну дозвіл на використання військ на території України.

"На зміну "нас там немає" прийшло офіційне "ми все-таки тут", — сказав глава української держави, додавши, що таким чином РФ фактично вийшла з Мінських угод".

Також Зеленський оголосив, що він як верховний головнокомандувач Збройних сил України видав указ про призов резервістів у особливий період. Водночас президент запевнив, що на даний момент немає потреби у спільній мобілізації.

"Я наголошую, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці", — сказав Зеленський.

Крім цього, глава держави оголосив про запуск програми "економічного патріотизму", яка являє собою комплекс "додаткових стимулів для локалізації виробництва" в Україні. За словами Зеленського, це означає зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

Це стимули для залучення коштів населення в бізнес і банківську систему. Зниження ПДВ на бензин і дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – набуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", — додав президент.

Також Зеленський сказав, що сьогодні він провів зустріч із головами парламентських фракцій і за її підсумками дійшов висновку, що "сьогодні всі політики та партії одного кольору — синьо-жовтого".

У своєму зверненні президент сказав, що на завтра, 23 лютого, у нього запланована зустріч з представниками ТОП-50 великого бізнесу України.

"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі. Яку захищають наші військові", — додав глава держави.

Нагадаємо, під час брифінгу 22 лютого президент США Джо Байден заявив, що, за його даними, Росія вже розпочала вторгнення в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що РФ продовжує готуватися до повномасштабного вторгнення в Україну.