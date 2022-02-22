Росія почала вторгнення в Україну, — Байден (відео)

Президент США повідомив про запровадження першої хвилі санкцій у відповідь на визнання незалежності "Л/ДНР" та пообіцяв розширити обмеження проти РФ у разі її подальшої агресії.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія почала вторгнення в Україну через визнання ОРДЛО та заяв президента РФ Володимира Путіна про те, що регіони "республік" повинні займати цілі Донецьку та Луганську області. Про це глава американської держави заявив у ході брифінгу у вівторок, 22 лютого.

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Байден нагадав, що 21 лютого Путін визнав незалежними окуповані частини Донецької та Луганської області, після чого російський лідер заявив, що територія "Л/ДНР" розташована у межах цих двох регіонів.

"Путін уповноважив російські війська на розгортання в цих регіонах… Якщо ми послухаємо його промову, з якою він виступив минулої ночі, то (у ній) він дав обґрунтування для того, щоб просунутися далі. Це початок російського вторгнення в Україну, на яке він просив дозволу у своєї (Державної) Думи", — сказав Байден.

Президент США заявив, що у зв'язку з останніми діями РФ держава вводить санкції щодо інвестиційного "Зовнішекономбанку" та "Промсвязьбанку". Крім цього, за словами Байдена, обмеження буде накладено на суверенний борг РФ, у зв'язку з чим уряд держави-агресора буде відрізаний від західного фінансування і не зможе забезпечувати свій борг на цих ринках. Байден також запевнив, що санкції стосуватимуться і російських еліт.

Крім того, глава американської держави заявив про можливість розширення обмежень у разі подальшої агресії Росії. При цьому, за словами Байдена, РФ планує атакувати Україну з території Білорусі за допомогою авіації, артилерії та ракет.

Після закінчення свого виступу Байден залишив зал для пресконференцій, не відповівши на запитання журналістів.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, в ЄС оголосили про запровадження санкцій щодо 351 депутата Державної Думи РФ, які проголосували за визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР", а також проти 27 фізичних та юридичних осіб.

Цього ж дня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що РФ продовжує готуватися до повномасштабного вторгнення в Україну.