РФ продовжує готуватися до вторгнення в Україну і готова завдати удару — генсек НАТО

В Альянсі підтримали нові санкції країн ЄС проти Росії та засудили указ про визнання "ЛДНР". Також у НАТО наголосили, що Москва перейшла до відкритих військових дій.

Російську агресію в НАТО вважають "найнебезпечнішим моментом у європейській безпеці для покоління". Про це під час засідання комісії "НАТО-Україна" повідомив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

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22 лютого через визнання Росією "ЛДНР" у Брюсселі відбулося позачергове екстрене засідання комісії "Україна-НАТО". У заяві НАТО йдеться, що союзники засудили рішення РФ про визнання ЛДНР, а також подальше вторгнення країни-агресора в Україну, назвавши ці кроки "серйозною ескалацією з боку Росії".

За словами Столтенберга, "Москва перейшла від таємних спроб дестабілізації до відкритих військових дій, і багато російських військових підрозділів "розгорнуті і готові завдати удару".

Генсек Альянсу похвалив Україну за стриманість попри неодноразові російські провокації. Столтенберг також заявив про продовження політичної та технічної підтримки:

"Ми солідарні з українським народом та його урядом. Союзники єдині у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Єнс Столтенберг наголосив, що союзники України зроблять усе необхідне, щоб убезпечити від російської агресії:

"У нас понад 100 літаків у стані підвищеної готовності, і понад 120 кораблів союзників перебувають у морі, від Крайньої Півночі до Середземного моря".

Столтенберг також привітав економічні санкції, оголошені союзниками щодо НАТО. Також Генсек Альянсу наголосив, що союзники продовжують закликати Росію до дипломатії. Назвавши ситуацію "найнебезпечнішим моментом у європейській безпеці для покоління", Єнс Столтенберг заявив, що Європа та США продовжують "твердо стояти в НАТО".

21 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "ЛДНР". 22 лютого Європейський Союз ввів санкції проти Росії, і під обмеження потрапив 351 російський депутат (усі, хто голосував за визнання незалежності "ЛДНР", 27 фізичних та юридичних осіб. Також санкції ввела Британія, під них потрапили 5 російських банків та три бізнесмени. Також відомо, що Німеччина заморозила Північний потік-2. Канцлер ФРН Шольц заявив, що без сертифікації "ПП-2" не може бути запущений в експлуатацію.