Визнання Росією "Л/ДНР": у Брюсселі відбудеться засідання комісії "Україна-НАТО"

Передбачається, що засідання комісії Україна-НАТО відбудеться сьогодні ввечері. За підсумками розмови заплановано брифінг генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

22 лютого у Брюсселі відбудеться позачергове екстрене засідання комісії НАТО-Україна через визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

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Після засідання, о 18.00 (київський час), анонсовано брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга. Брифінг транслюватиметься у прямому ефірі на сайті НАТО.

Як раніше повідомляв Фокус, президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" "незалежними" державами. Цей указ включає пункт про введення на території окупованих ОРДЛО російських військ "для підтримки миру".

22 лютого обидві палати парламенту РФ ратифікували "договори про дружбу та співпрацю" між Росією та псевдореспубліками. Ці "договори", серед іншого, включають і надання військової допомоги.

Рішення Путіна визнати "Л/ДНР" викликало негативну реакцію в багатьох країнах світу. Так, влада Франції пообіцяла разом із європейськими партнерами запровадити санкції "проти інтересів Росії".

Нагадаємо, через визнання "Л/ДНР" Великобританія оновила антиросійський список санкцій. Як заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, обмеження запровадили проти п'яти російських банків та трьох бізнесменів, наближених до глави Кремля.