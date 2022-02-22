Франція назвала промову Путіна "параноїдальною" та пообіцяла ввести адресні санкції

В адміністрації Макрона обурені порушенням обіцянок миру, які Путін давав президенту Франції.

У Франції відреагували на вчорашній виступ президента РФ Володимира Путіна та його рішення визнати незалежність ОРДЛО. В адміністрації президента Макрона назвали промову президента РФ "параноїдальною" та пообіцяли введення адресних санкцій, повідомляє France 24.

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"Ми разом із європейськими партнерами збираємося запровадити відповідні та цілеспрямовані санкції проти інтересів Росії", — сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, зазначивши, що Франція залишає за собою право посилити санкції, якщо Путін піде далі. Обмеження стосуватимуться як юридичних, так і фізичних осіб.

Крім того, в адміністрації Емманюеля Макрона обурилися через порушення обіцянок, які Володимир Путін дав президентові Франції.

"Путін явно зробив вибір порушити свої зобов'язання", — сказало виданню джерело в Єлисейському палаці.

Після рішення Володимира Путіна визнати незалежність окупованих ОРДЛО Емманюель Макрон запропонував скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції проти РФ.

Нагадаємо, під час зустрічі глав держав Путін змусив Макрона 5 годин слухати монолог про те, як Захід ображає Росію. За словами співрозмовників Reuters, Макрон був вражений, наскільки Путін змінився з часу їхніх останніх переговорів у 2019 році у Франції. У ході цієї зустрічі Макрон зробив Путіну кілька пропозицій щодо України, зокрема, французький лідер запропонував Росії закріпити за Україною нейтральний статус, який би виключив її вступ до НАТО.