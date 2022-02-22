Франция назвала речь Путина "параноидальной" и пообещала ввести адресные санкции

В администрации Макрона возмущены нарушением обещаний о мире, которые Путин давал президенту Франции.

Во Франции отреагировали на вчерашнее выступление президента РФ Владимира Путина и его решение признать независимость ОРДЛО. В администрации президента Макрона назвали речь президента РФ "параноидальной и пообещали введение адресных санкций, сообщает France 24.

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"Мы вместе с европейскими партнерами собираемся ввести соответствующие и целенаправленные санкции против интересов России", — сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, отметив, что Франция оставляет за собой право усилить санкции, если Путин пойдет дальше. Ограничения будут касаться как юридических, так и физических лиц.

Кроме того, в администрации Эммануэля Макрона возмутились нарушением обещаний, которые Владимир Путин дал президенту Франции.

"Путин явно сделал выбор нарушить свои обязательства", – сказал изданию источник в Елисейском дворце.

После решения Владимира Путина признать независимость оккупированных ОРДЛО Эммануэль Макрон предложил созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции против РФ.

Напомним, при встрече глав держав Путин заставил Макрона 5 часов слушать монолог о том, как Запад обижает Россию. По словам собеседников Reuters, Макрон был поражен, насколько Путин изменился со времени их последних переговоров в 2019 году во Франции. В ходе этой встречи Макрон сделал Путину несколько предложений касательно Украины, в частности, французский лидер предложил России закрепить за Украиной нейтральный статус, который исключил бы ее вступление в НАТО.