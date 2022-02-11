Путин заставил Макрона 5 часов слушать монолог о том, как Запад обижает Россию, — Reuters

Источники в окружении Макрона сообщают, что Путин "утопил" своего коллегу в длинных монологах, рассказывая свою версию истории Европы с 1997 года.

Во время встречи 7 февраля в Москве Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, президент РФ 5 часов почти беспрерывно вел монолог о том, как Запад обманывал Россию последние 30 лет. Также он изложил своему французскому коллеге множество претензии к Западу, которые накопились у Путина с конца Холодной войны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в окружении французского лидера.

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Источники рассказали журналистам, что Путин посвятил 5 часов встречи с Макроном историческому ревизионизму, рассказывая президенту Франции о том, как Запад будто бы нарушил обязательства перед Россией с 1997 года о нерасширении НАТО за счет государств бывшего советского блока. Вступление стран Восточной Европы в НАТО Путин назвал предательством. Отметим, что НАТО и западные лидеры неоднократно отрицали, что когда-либо давали обещания не расширяться на восток.

Путин также пожаловался Макрону на Революцию достоинства в Украине в 2014 году, назвав эти события госпереворотом, а нынешнего президента Украины Владимира Зеленского подконтрольным США.

По словам собеседников Reuters, Макрон был поражен, насколько Путин изменился со времени их последних переговоров в 2019 году во Франции.

"Итак, он часами переписывает историю с 1997 года. Он топит в этих длинных монологах. А президент (Макрон — ред.) продолжал возвращаться к более насущным сегодня проблемам. Эти более пяти часов переговоров заставляют нас понять, насколько сегодняшний Путин отличался от Путина трехлетней давности", — сказал источник журналистам.

Во время переговоров французский лидер находился с Путиным наедине, без помощников и только с одним переводчиком.

Встреча с Путиным пишет Reuters, стала редкой возможностью для Макрона воочию оценить психическое состояние президента РФ. По мнению Макрона и его окружения, активизация репрессий внутри России и угроза вновь вторгнуться в Украину свидетельствует о том, что за последние годы Путин стал более агрессивным.

Как ранее сообщал Фокус, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели 7 февраля переговоры, на которых обсуждалось сосредоточение российских войск у границ Украины.

После встречи в СМИ появилась информация о том, что стороны якобы заключили некую сделку об отводе российских войск от украинских границ и деэскалации напряжения.

Российская сторона позже заявила, что никаких сделок президенты не заключали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что заключение сделок по Украине совершить "просто невозможно", так как лидерство в НАТО и ЕС принадлежит не Франции, а "другой стране".

Однако, по информации СМИ, Макрон все же сделал Путину несколько предложений касательно Украины, которые не были одобрены с партнерами Франции по НАТО. Среди прочего французский лидер предложил России закрепить за Украиной нейтральный статус, который исключил бы ее вступление в НАТО.

Также отметим, что после переговоров с Эмманюэлем Макроном президент РФ пригрозил ядерным конфликтом, если Украина, будучи членом НАТО, попытается военным путем вернуть оккупированный Россией Крым.

Напомним, по информации Reuters, Президент Франции отказался пройти российский тест на COVID-19 после прибытия на встречу с Путиным в Москве. Именно поэтому его держали на почтительном расстоянии от главы Кремля.