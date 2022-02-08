Во время встречи в Москве Макрон "заключил сделку" с Путиным по Украине, — FT

В соглашении идет речь об отказе от "военных инициатив". Президент РФ также согласился вывести с территории Беларуси тысячи российских военных, сообщили журналистам французские чиновники.

Президент России Владимир Путин пообещал не предпринимать каких-либо новых "военных инициатив" и согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения учений "Союзная решимость" в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве в понедельник, 7 февраля. Об этом со ссылкой на французских официальных лиц, сообщает издание Financial Times.

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По словам журналистов, если Путин подтвердит заключенное с Макроном соглашение, то напряженность у границ Украины, где на данный момент находятся более 100 тысяч российских солдат, может снизиться. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что лидеры России и Франции готовы продолжить диалог, однако "опасения Москвы" еще не полностью развеяны.

В то же время представитель Кремля отметил, что договоренности Франции и РФ требуют согласия со стороны Евросоюза, НАТО и "в первую очередь США", добавив, что конкретно говорить о сделке "пока рано". Издание отметило, что ни Путин, ни Макрон не упоминали в ходе пресс-конференции по итогам более чем 6-часовых переговоров о каких либо договоренностях, однако Макрон сообщил, что российский президент заявил о готовности обсуждать вопросы, связанные с деэскалацией.

"Ряд его (Макрона) идей, предложений, о которых пока еще рано говорить, считаю вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших шагов", — сказал Путин на пресс-конференции.

Официальные лица Франции сообщили журналистам, что стороны достигли соглашения "не предпринимать новых военных инициатив", а также "вести широкий диалог о развертывании" войск России. По их словам, сделка также подразумевает вывод российского военного контингента с территории Беларуси уже в этом месяце после завершения масштабных учений, которые проходят при участии около 30 тыс. бойцов.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, в Москве прошли переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном касательно требуемых Россией от НАТО, Европы и США "гарантий безопасности", которые включают в себя отказ от расширения Альянса и включения в его ряды Украины. Помимо этого стороны обсудили эскалацию вокруг украинского государства. На брифинге после двухсторонней встречи Макрон заявил о необходимости "очень быстро поработать", чтобы избежать повышения напряженности. Французский президент назвал ближайшие дни "решающими" в контексте сложившейся ситуации.

Сегодня Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На этих переговорах, по словам французского лидера, стороны обсудят выполнение Минских соглашений для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Ранее Фокус разбирался, почему Минские соглашения являются инструментом давления на Украину на фоне угрозы вторжения РФ.