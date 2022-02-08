Під час зустрічі в Москві Макрон "уклав угоду" з Путіним щодо України, — FT

В угоді йдеться про відмову від "військових ініціатив". Президент РФ також погодився вивести із території Білорусі тисячі російських військових, повідомили журналістам французькі чиновники.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв не вживати жодних нових "військових ініціатив" і погодився вивести тисячі російських військовослужбовців з Білорусі після завершення навчань "Союзна рішучість" під час переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Москві у понеділок, 7 лютого. Про це із посиланням на французьких офіційних осіб, повідомляє видання Financial Times.

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За словами журналістів, якщо Путін підтвердить укладену з Макроном угоду, то напруженість біля кордонів України, де зараз перебуває понад 100 тисяч російських солдатів, може знизитися. Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі журналістам заявив, що лідери Росії та Франції готові продовжити діалог, проте "побоювання Москви" ще не повністю розвіяні.

Водночас представник Кремля зазначив, що домовленості Франції та РФ вимагають згоди з боку Євросоюзу, НАТО та "насамперед США", додавши, що конкретно говорити про угоду "поки що рано". Видання зазначило, що ні Путін, ні Макрон не згадували під час пресконференції за підсумками більше ніж 6-годинних переговорів про будь-які домовленості, проте Макрон повідомив, що російський президент заявив про готовність обговорювати питання, пов'язані з деескалацією.

"Низку його (Макрона) ідей, пропозицій, про які поки що рано говорити, вважаю цілком можливими для того, щоб покласти їх в основу подальших наших кроків", — сказав Путін на пресконференції.

Офіційні особи Франції повідомили журналістам, що сторони досягли згоди "не робити нових військових ініціатив", а також "вести широкий діалог про розгортання" військ Росії. За їхніми словами, в угода також йдеться про виведення російського військового контингенту з території Білорусі вже цього місяця після завершення масштабних навчань, які відбуваються за участю близько 30 тис. бійців.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, у Москві пройшли переговори Володимира Путіна з Емманюелем Макроном щодо необхідних Росії від НАТО, Європи та США "гарантій безпеки", які включають відмову від розширення Альянсу і включення до його лав України. Крім цього, сторони обговорили ескалацію навколо української держави. На брифінгу після двосторонньої зустрічі Макрон заявив про необхідність "дуже швидко попрацювати", щоб уникнути підвищення напруженості. Французький президент назвав найближчі дні "вирішальними" в контексті ситуації.

Сьогодні Макрон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. На цих переговорах, за словами французького лідера, сторони обговорюватимуть виконання Мінських угод для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Раніше Фокус розбирався, чому Мінські угоди є інструментом тиску на Україну на тлі загрози вторгнення РФ.