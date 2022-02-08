"Найближчі дні будуть вирішальними": Макрон про ситуацію навколо України та РФ

Після переговорів із Путіним президент Франції заявив про необхідність "дуже швидко попрацювати", щоб уникнути ескалації.

Президент Франції Емманюель Макронсказав, що найближчі дні стануть вирішальними в питаннях деескалації ситуації навколо України, а також відносин між Європою та Росією. Про це лідер країни заявив на пресконференції за підсумками двосторонньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у понеділок, 7 лютого.

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"Ми розуміємо, що ситуація серйозна, і всі ми повинні знайти мирний шлях, ще є для цього можливість і час... Необхідно побудувати нові механізми, які б забезпечили стабільність у регіоні", — сказав Макрон, зазначивши, що нові принципи безпеки не можна будувати, переглянувши умови договорів останніх 30 років і обмежуючи фундаментальні європейські права.

Президент Франції також заявив, що він із Путіним постарався знайти точки, де позиції двох країн сходяться, проте необхідно "дуже швидко попрацювати", щоб уникнути ескалації, оскільки напруженість продовжує наростати.

"Нам потрібно домовитися щодо конкретних заходів, щоб стабілізувати ситуацію. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це буде залежати від переговорів, консультацій зі США, НАТО, Європою, а також від нашої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським (відбудеться сьогодні, 8 лютого — ред.)", — додав Макрон.

Також французький лідер повідомив, що в ході подальших переговорів буде поставлено питання щодо рівноваги майбутніх гарантій безпеки як для РФ, так і для Європи, а також про "суверенітет і територіальну цілісність України".

"Найближчі дні будуть вирішальними. Щільні дискусії, які у нас пройшли, сприятимуть цьому", — сказав президент Франції, додавши, що "нові рішення" в питаннях безпеки "можливо, мають бути більш новаторськими".

Макрон також заявив, що найближчими днями в нього з Путіним буде можливість провести телефонну розмову щодо питань України та колективної безпеки.

У свою чергу під час пресконференції Путін, говорячи про Мінські угоди, заявив, що альтернативи їм для врегулювання ситуації на Донбасі не існує. У відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що йому не подобається жоден із пунктів цих угод, президент РФ заявив: "Подобається, не подобається — терпи, моя красуне".

"Треба виконувати, інакше не вийде. Не хочуть прямо розмовляти з представниками Донбасу (главарями проросійських терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" — ред.)... Потрібно набратися мужності, визнати те, що написано, і працювати", — сказав Путін.

Потім Макрон заявив, що Мінські угоди "справді можуть врегулювати кризу в Україні" і він має намір обговорити це питання із Зеленським.

Нагадаємо, під час брифінгу Путін також повідомив, що пропонував п'ятому президентові України Петру Порошенку політичний притулок у РФ і ця пропозиція залишається чинною у зв'язку з провадженням про держзраду та сприяння тероризму, в якому фігурує політик. У відповідь нардеп закликав Росію не втручатися в українські політичні справи.

Тим часом видання Bild нещодавно з посиланням на джерело в розвідці повідомило, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися в лютому-березні цього року у випадку, "якщо Путін не передумає".