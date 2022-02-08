"Ми розберемося": Порошенко відповів на пропозицію Путіна щодо політичного притулку в РФ

П'ятий президент також закликав Зеленського "перестати радувати" російського лідера, "переслідуючи проєвропейську опозицію" в Україні.

П'ятий президент України, народний депутат і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, щодо якого відкрито провадження про державну зраду та пособництво тероризму, у відповідь на пропозицію лідера РФ Володимира Путіна про політичний притулок заявив, що "ми розберемося самі". Відповідний допис політик написав у своєму Facebook у вівторок, 8 лютого.

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За словами Порошенка, його команда раніше заявляла про те, що "переслідуючи проєвропейську опозицію", президент України Володимир Зеленський "хоче зробити подарунок Путіну" і російський лідер це "підтвердив".

Лідер партії "Європейська солідарність" порадив главі української держави "перестати радувати" президента держави-агресора та сконцентруватися на захисті України від російської загрози.

"А Володимиру Володимировичу (раджу) нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні", — написав Порошенко, додавши, що російська практика "піклуватися" про українську політичну ситуацію і політиків припинилася, коли він став президентом України.

[ + – ] Допис Порошенка про політичний притулок у Росії

Нагадаємо, під час брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном 7 лютого в Москві російський лідер Володимир Путін заявив, що коли Порошенко був президентом, він йому говорив про готовність надати тодішньому українському колезі політичний притулок в РФ. І, незважаючи на розбіжності щодо Донбасу, глава держави-агресора підтвердив, що його пропозиція залишається чинною.

[ + – ] Путін про політичний притулок для Порошенка

Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід у провадженні про торгівлю вугіллям з "Л/ДНР" у вигляді особистого зобов'язання. Це рішення вже оскаржив Офіс генпрокурора, апеляція буде розглянута 11 лютого.