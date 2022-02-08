"Мы разберемся": Порошенко ответил на предложение Путина о политическом убежище в РФ
Пятый президент также призвал Зеленского "перестать радовать" российского лидера, "преследуя проевропейскую оппозицию" в Украине.
Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, в отношении которого открыто производство о государственной измене и пособничестве терроризму, в ответ на предложение лидера РФ Владимира Путина о политическом убежище заявил, что "мы разберемся сами". Соответсвующий пост политик написал в своем Facebook во вторник, 8 февраля.
По словам Порошенко, его команда ранее заявляла о том, что "преследуя проевропейскую оппозицию", президент Украины Владимир Зеленский "хочет сделать подарок Путину" и российский лидер это "подтвердил".
Лидер партии "Европейская солидарность" посоветовал главе украинского государства "перестать радовать" президента государства-агрессора и сконцентрироваться на защите Украины от российской угрозы.
"А Владимиру Владимировичу (советую) наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине", — написал Порошенко, добавив, что российская практика "заботиться" об украинской политической ситуации и политиках прекратилась, когда он стал президентом Украины.
Напомним, в ходе брифинга по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 февраля в Москве российский лидер Владимир Путин заявил, что когда Порошенко был президентом, он ему говорил о готовности предоставить тогдашнему украинскому коллеге политическое убежище в РФ. И, несмотря на разногласия по Донбассу, глава государства-агрессора подтвердил, что его предложение остается в силе.
Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения по производству о торговле углем с "Л/ДНР" в виде личного обязательства. Это решение уже обжаловали Офис генпрокурора и сторона защиты пятого президента. Апелляции будут рассмотрены 11 февраля.