Суд отпустил Петра Порошенко под личное обязательство

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Печерский районный суд Киева применил к пятому президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом стало известно из трансляции заседания в среду, 19 января.

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Таким образом суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко также сообщил, что Печерский райсуд Киева арестовал имущество Петра Порошенко и его супруги Марины.

Дело Порошенко: предыстория

Напомним, в декабре прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных властям территорий Донецкой и Луганской областей. Как утверждает Служба безопасности Украины (СБУ), из-за схем, в которых участвовал нардеп, пророссийские боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

Ранее, 6 января, суд арестовал все активы и имущество политика.

17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы и принял участие в митинге в его поддержку, который прошел рядом с аэропортом "Жуляны". Далее нардеп направился в Печерский районный суд Киева для участия заседании по избранию ему меры пресечения. Однако в тот день, спустя почти 12 часов слушаний, судья Алексей Соколов объявил перерыв до среды, 19 января.

При этом 18 января, по данным СМИ, судья все еще находился в совещательной комнате.

Также Фокус писал о том, что за несколько часов до начала заседания 19 января под зданием суда произошли стычки между правоохранителями и соратниками Порошенко.