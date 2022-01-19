Стычки под Печерским судом: силовики разбирают палатки сторонников Порошенко (фото, видео)

Правоохранители забрали у протестующих бочки, буржуйки и дрова. Во время стычек, как сообщают журналисты, также распылили слезоточивый газ.

Под зданием Печерского районного суда Киева, где 19 января продолжится заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко, произошли потасовки между правоохранителями и соратниками нардепа от "Европейской солидарности". Кадры стычек транслировались в прямом эфире.

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Один из организаторов акции протеста под зданием Печерского райсуда сообщил, что потасовки произошли из-за бочек, с помощью которых митингующие хотели подогревать чай.

[ + – ] Под Печерским судом произошли стычки сторонников Порошенко с силовиками

[ + – ] Под Печерским судом произошли стычки сторонников Порошенко с силовиками

[ + – ] Под Печерским судом произошли стычки сторонников Порошенко с силовиками

На опубликованных кадрах видно, как соратники Петра Порошенко пытались "отбить" свое оборудование у полицейских. Потасовку пытались разнять как часть силовиков, так и участники акции под Печерским райсудом Киева.

[ + – ] Стычки между силовиками и сторонниками Порошенко под Печерским судом

Один из участников митинга сообщил, что бочки для подогрева чая, буржуйки и дрова забрали правоохранители без жетонов, которые также отказывались представляться.

[ + – ] Силовики отобрали у протестующих под судом дрова и бочки

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко уже заявила, что "вблизи печерского судилища так называемая реформированная полиция превращается в беркутню и начала силовое противостояние с мирными протестующими". По словам парламентария, правоохранители пытаются снести палатки, в которых собравшимся возле здания суда разливают чай.

[ + – ] Стычки между силовиками и сторонниками Порошенко под Печерским судом

[ + – ] Под Печерским судом произошли стычки сторонников Порошенко с силовиками

[ + – ] Под Печерским судом произошли стычки сторонников Порошенко с силовиками

В 12:25 произошла новая стычка между силовиками и митингующими. Телеканал "Прямий" сообщил, что из-за применения слезоточивого газа пострадал их оператор. Журналисты также проинформировали, что правоохранители взяли в оцепление участников акции протеста.

[ + – ] Стычки между силовиками и сторонниками Порошенко под Печерским судом

По данным "Сегодня", бойцы Национальной гвардии также пытаются оттеснить сторонников Петра Порошенко под зданием Печерского райсуда Киева. По словам журналистов, помимо бочек, полицейские начали разбирать палатки участников акции протеста.

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[ + – ] Силовики разбирают палатки сторонников Порошенко под Печерским судом

Телеканал "Прямий" сообщает, что депутату Киевского горсовета от "Европейской солидарности" Александру Погребискому, который также пришел на митинг, стало плохо во время стычек с правоохранителями.

[ + – ] Депутату Киевсовета Александру Погребискому стало плохо во время стычек под судом

Напомним, 19 января в 14:00 возобновится судебное заседание Печерского районного суда, на котором будут избирать меру пресечения обвиняемому в госизмене Петру Порошенко.

18 января украинские СМИ сообщали, что судья Печерского райсуда Алексей Соколов, который рассматривает "угольное дело" с участием Петра Порошенко, почти целый день находился в совещательной комнате.