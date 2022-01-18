Судья по делу Порошенко все еще пребывает в совещательной комнате, – СМИ

Судья Алексей Соколов 17 января пять часов решал, что делать с приговором по делу о госизмене пятого президента Украины. Ему придется оставаться в совещательной комнате до вынесения решения.

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, который рассматривает дело о госизмене пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, до сих пор пребывает в совещательной комнате. Об этом сообщила пресс-служба суда в комментарии агентству LIGA.net.

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Соколов не может рассматривать другие дела, пока не вынес решение по текущему. Все это время он должен находиться в совещательной комнате с утра и до определенного времени, пояснили в суде.

"Уйти поспать он может", – добавили работники суда.

Агентству не удалось получить комментарий о перемещении Соколова до 19 января.

[ + – ] Судья будет анализировать доводы и писать решение Фото: LIGA.net

Сколько судья находится в совещательной комнате?

Соколов пошел в совещательную комнату 17 января в 17.40. Через пять часов секретарь суда заявил, что решение по делу Порошенко объявят 19 января.

Заседание по избранию меры пресечения Порошенко не переносили, перерыв не объявляли, добавили в суде.

"Судья имеет право озвучить время и дату, когда будет объявлено решение. В этом случае – это 19 января в 14:00. До этого времени судья будет оставаться в совещательной комнате – анализировать доводы и писать судебное решение", – уточняется в сообщении.

Хронология дела Порошенко

Пятого главу государства обвиняют в госизмене — он якобы в сговоре с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком заблокировал поставки угля из ЮАР и покупал топливо у боевиков из Донбасса. В результате всех операций сепаратистам перечислили 200 млн гривен.

Правоохранители возбудили против Порошенко уголовное дело по статьям "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

В середине декабря прошлого года Порошенко уехал заграницу после того, как скрылся от следователей Госбюро расследований, пытавшихся вручить ему повестку.

Утром 17 января пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину на рейсовом самолете из Варшавы. После приземления в аэропорту "Жуляны" Порошенко отправился в Печерский райсуд.

Заседание суда должно было начаться в 11:00, о стартовало с опозданием в 40 минут. В итоге решения не приняли и перенесли рассмотрение дела Порошенко на 19 января.