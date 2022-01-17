Пограничники не отдавали паспорт Порошенко по прилете в Украину. Политик поехал на суд

Лидер "Европейской солидарности", выступая перед сторонниками рядом с аэропортом "Жуляны", обвинил власти в давлении на оппозицию.

В аэропорту "Жуляны" пятому президенту Украины, народному депутату и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко пограничники некоторое время не отдавали паспорт. Выйдя из аэропорта политик обвинил власти в давлении на оппозицию и заявил, что выдвигается в суд. Об этом свидетельствует трансляция партии в Facebook.

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"Только что на протяжении 15 минут правоохранители, часть из которых была переодета в форму пограничников, а часть была в черной форме, пытались не допустить меня на территорию Украины. Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что они должны установить мою личность. Потому что у них было большое сомнение, что я — Порошенко", — сказал нардеп.

По словам Порошенко, пограничники 15 минут проверяли его биометрический паспорт, "разрабатывая сценарии недопуска меня на территорию Украины". Лидер "Евросолидарности" также заявил, что власти пытаются "давить на оппозицию" во время угрозы военного вторжения России в Украину.

Выйдя из "Жулянов" политик выступил перед толпой его сторонников. Со сцены нардеп заявил, что направляется в суд, и призвал прийти поддержать его во время заседания по избранию меры пресечения.

"Нас не победить! Братья и сестры! Я очень скучал по вам… Это вместе с вами мы делали Революцию достоинства, обеспечили безвиз, противостояли агрессии России… Сегодня они (власти) превращаются в Януковича и отбрасывают нас на 10 лет. Мы тут, чтобы защитить Украину! За три года эти негодяи пытались открыть более 120 уголовных дел против меня. Они — это те, кто слили и предали украинских разведчиков, передав Путину и Лукашенко данные по операции "Вагнер" и уничтожают международную коалицию в поддержку Украины, занимаясь похищением людей в странах наших союзников… Сейчас я выдвигаюсь в суд. Мы покажем, как они предают государство", — сказал Порошенко.

Напомним, 20 декабря прошлого года Государственное бюро расследований подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Служба безопасности Украины утверждает, что из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

24 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента для доставки в суд. Офис генпрокурора подтвердил информацию о ходатайстве о взятии под стражу Петра Порошенко с возможностью внести залог в размере 1 млрд гривен. Вместе с тем политик выразил уверенность, что его не арестуют по прибытии в Украину.

6 января суд арестовал все активы и имущество политика.