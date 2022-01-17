Суд перенес рассмотрение дела Порошенко о госизмене: назван срок

Причину переноса заседания в суде не озвучили.

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела о госизмене пятого президента Украины Петру Порошенко на 19 января. Об этом стало известно из трансляции заседания в понедельник, 17 января.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Заседание перенесено на 19 января на 14.00. Причину такого решения судья не озвучил.

Напомним, в декабре прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных властям территорий Донецкой и Луганской областей. Как утверждает Служба безопасности Украины (СБУ), из-за схем, в которых участвовал нардеп, пророссийские боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишини нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

Ранее, 6 января, суд арестовал все активы и имущество политика.

По прилете в Киев из Варшавы народный депутат обвинил власти в давлении на оппозицию.