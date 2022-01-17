Суд переніс розгляд справи Порошенка про держзраду: названо термін

Причину перенесення засідання у суді не озвучили.

Печерський районний суд Києва переніс розгляд справи про держзраду п'ятого президента України Петра Порошенка на 19 січня. Про це стало відомо із трансляції засідання у понеділок, 17 січня.

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Засідання було перенесено на 19 січня на 14:00. Причини такого рішення суддя не озвучив.

Нагадаємо, у грудні минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) підписало Порошенкові підозру у державній зраді та сприянні тероризму у провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей. Як стверджує Служба безпеки України (СБУ), через схеми, у яких брав участь нардеп, проросійські бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними з цього провадження також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

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