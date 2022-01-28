Рассмотрение апелляции по мере пресечения Порошенко перенесли: названа дата

Заседание перенесли, поскольку материалы производства не передали в Киевский апелляционный суд из Печерского райсуда. Пятый президент Украины считает, что на Банковой "еще не нашли компромат на судей", поэтому процесс затягивают.

Киевский апелляционный суд перенес заседание по обжалованию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" ("ЕС") Петра Порошенко, которое должно было начаться 28 января в 11:00. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, его комментарий опубликовала пресс-служба "ЕС" в Facebook.

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"Что мы видим? Это дело, которое, по моему мнению, никогда не было чисто юридическим. Мы перешли чисто в политическую плоскость, в плоскость пиара. Это не какая-то спецоперация перевести папку с документами из Печерского райсуда в апелляционный суд", – объяснил адвокат.

Апелляционное заседание перенесли на 11 февраля, оно пройдет в 11:00. До этого времени Порошенко будет находиться под личным обязательством не покидать пределы Киева и Киевской области. Он не имеет права забирать загранпаспорта.

Издание "Страна" сообщило, что Порошенко прибыл в суд после заявления о переносе заседания.

Позже Порошенко призвал украинцев к единству и сказал, что судебное заседание перенесли, поскольку в команде президента Украины Владимира Зеленского "не успели найти компромат на судей Киевского апелляционного суда".

Пятый глава государства проходит обвиняемым в госизмене за финансирование террористов Л/ДНР. Следствие уверено, что он создал схемы поставки угля из ОРДЛО. По утверждениям стороны обвинения, такие действия поставили энергетику Украины в зависимость от России и террористов.

Порошенко могут посадить на 15 лет в тюрьму. Прокуроры ходатайствовали о взятии Порошенко под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен.

На заседании Печерского райсуда Киева 19 января судья Алексей Соколов применил к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. В Госбюро расследований утверждали, что нардеп отказался исполнять предписание суда.

Офис генпрокурора 21 января обжаловал решение Печерского райсуда.

Напомним, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала не сажать в тюрьму пятого главу государства, а провести открытое расследование и показать обществу, кто финансировал террористов.