Розгляд апеляції щодо запобіжного заходу Порошенка перенесли: названо дату

Засідання перенесли, оскільки матеріали провадження не передали до Київського апеляційного суду з Печерського райсуду. П'ятий президент вважає, що на Банковій "ще не знайшли компромат на суддів", тому процес затягують.

Київський апеляційний суд переніс засідання щодо оскарження запобіжного заходу п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" ("ЄС") Петру Порошенку, яке мало розпочатися 28 січня об 11:00. Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков, його коментар опублікувала пресслужба "ЄС" у Facebook.

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"Що ми бачимо? Це справа, яка, на мою думку, ніколи не була суто юридичною. Ми перейшли суто в політичну площину, у площину піару. Це не якась спецоперація — перевести папку з документами з Печерського райсуду до апеляційного суду", – пояснив адвокат.

Апеляційне засідання було перенесено на 11 лютого, воно відбудеться об 11:00. До цього часу Порошенко перебуватиме під особистим зобов'язанням не залишати межі Києва та Київської області. Він не має права забирати закордонні паспорти.

Видання "Страна" повідомило, що Порошенко прибув до суду після заяви про перенесення засідання.

Пізніше Порошенко закликав українців до єдності та сказав, що судове засідання перенесли, оскільки в команді президента України Володимира Зеленського "не встигли знайти компромат на суддів Київського апеляційного суду".

П'ятий глава держави проходить обвинуваченим у держзраді за фінансування терористів Л/ДНР. Слідство впевнене, що він створив схеми постачання вугілля із ОРДЛО. За твердженнями сторони звинувачення, такі дії поставили енергетику України в залежність від Росії та терористів.

Порошенка можуть посадити на 15 років у в'язницю. Прокурори клопотали про взяття Порошенка під варту з альтернативою внесення застави в 1 млрд гривень.

На засіданні Печерського райсуду Києва 19 січня суддя Олексій Соколов застосував щодо Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У Держбюро розслідувань стверджували, що нардеп відмовився виконувати припис суду.

Офіс генпрокурора 21 січня оскаржив рішення Печерського райсуду.

Нагадаємо, що глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала не садити у в'язницю п'ятого главу держави, а провести відкрите розслідування та показати суспільству, хто фінансував терористів.