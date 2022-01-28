Тимошенко закликала "не кидати у в'язницю" Порошенка у справі про постачання вугілля з ОРДЛО

Глава "Батьківщини" вважає постачання вугілля в Україну з ОРДЛО очевидним фактом фінансування тероризму. Але політик закликає влаштувати відкритий процес та показати суспільству, хто за цим стояв.

Голова партії "Батьківщина" та нардеп Юлія Тимошенко закликала не відправляти до в'язниці п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Таку заяву політик зробила в ефірі телеканалу "Україна 24".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Категорично не можна зараз його (Порошенка) кидати у в'язницю, під домашній арешт. Він приїхав і готовий іти до суду, відповідати на запитання. Очевидно, що під час розпалу війни (на Донбасі) і коли постачалося вугілля в Україну з окупованих територій, якщо закупили майже на 3 млрд гривень, то немає сумнівів, що це — фінансування тероризму", — вважає політик.

[ + – ] Тимошенко вважає, що справою про постачання вугілля з ОРДЛО можуть маніпулювати

Тимошенко наголосила, що питанням про постачання вугілля з ОРДЛО можуть маніпулювати, тому бажано влаштувати відкритий процес в показати суспільству, хто за цим стояв.

Лідерка "Батьківщини" акцентувала увагу на тому, що інші країни, які підтримують Україну, не торгують із тимчасово окупованими українськими територіями.

"Якби це було добре, нехай весь світ торгував з ОРДЛО і давав їм (бойовикам) гроші. Весь світ це блокує. Дивно, що Україна, постраждала сторона, не блокує, а фінансує існування окупаційного режиму. Кожна копійка, яка потрапила туди, була спрямована на вбивства українців", — зазначила нардеп.

[ + – ] Прокурори клопотали про взяття Порошенка під варту Фото: eurosolidarity.org

Нагадаємо, що п'ятого главу держави підозрюють у держзраді та фінансуванні бойовиків через створення схем постачання вугілля з окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках. Порошенка можуть посадити на 15 років у в'язницю.

Прокурори клопотали про взяття Порошенка під варту з альтернативою внесення застави в 1 млрд гривень, але 19 січня суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов застосував до підсудного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Порошенко мав здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну. Держбюро розслідувань заявило, що політик не виконав цього розпорядження суду.

Офіс генпрокурора 21 січня оскаржив це рішення суду.