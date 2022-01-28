Тимошенко призвала "не бросать в тюрьму" Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО

Глава "Батькивщины" считает поставки угля в Украину из ОРДЛО очевидным фактом финансирования терроризма. Но политик призывает устроить открытый процесс и показать обществу, кто за этим стоял.

Глава партии "Батькивщина" и нардеп Юлия Тимошенко призвала не отправлять в тюрьму пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Такое заявление политик сделала в эфире телеканала "Украина 24".

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"Категорически нельзя сейчас его (Порошенко) бросать в тюрьму, под домашний арест. Он приехал и готов идти в суд, отвечать на вопросы. Очевидно, что во время разгара войны (на Донбассе) и когда поставлялся уголь в Украину из оккупированных территорий, если закупили почти на 3 млрд гривен, то сомнений нет, что это – финансирование терроризма", – считает политик.

[ + – ] Тимошенко считает, что делом о поставках угля из ОРДЛО могут манипулировать

Тимошенко подчеркнула, что вопросом о поставках угля из ОРДЛО могут манипулировать, поэтому желательно устроить открытый процесс и обществу показать, кто за этим стоял.

Лидер "Батькивщины" акцентировала внимание на том, что другие страны, поддерживающие Украину, не торгуют с временно оккупированными украинскими территориями.

"Если бы это было хорошо, пусть бы весь мир торговал с ОРДЛО и давал им (боевикам) деньги. Весь мир это блокирует. Странно, что Украина, пострадавшая сторона, не блокирует, а финансирует существование оккупационного режима. Каждая копейка, попавшая туда, была направлена на убийства украинцев", – заключила нардеп.

[ + – ] Прокуроры ходатайствовали о взятии Порошенко под стражу Фото: eurosolidarity.org

Напомним, что пятого главу государства подозревают в госизмене и финансировании боевиков из-за создания схем поставки угля из оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. Порошенко могут посадить на 15 лет в тюрьму.

Прокуроры ходатайствовали о взятии Порошенко под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен, но 19 января судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов применил к подсудимому меру пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко должен был сдать на хранение паспорта для выезда за границу и другие документы, дающих право на выезд и въезд в Украину. Госбюро расследований заявило, что политик не выполнил это предписание суда.

Офис генпрокурора 21 января обжаловал это решение суда.