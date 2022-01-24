ГБР обвинила Порошенко в несдаче загранпаспортов. Адвокат пятого президента все отрицает (фото)
Адвокат политика Игорь Головань утверждает, что сдал загранпаспорта Порошенко еще утром и показал фото штампа из ЦМУ ГМС Украины.
Пятый президент Украины, а ныне — народный депутат Верховной Рады Петр Порошенко не выполнил постановление Печерского районного суда, который 19 января огласил ему меру пресечения в виде личного обязательства. Речь идет о сдаче на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, а также других документов, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину, сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.
Ранее Порошенко назвал решение суда запретить ему выезд за границу "безумием".
"На сегодняшний день мы должны использовать все возможности, чтобы построить мировую коалицию в поддержку Украины перед нападением Путина. Он (суд) изымает паспорта, когда 24 января у меня была первая поездка в НАТО, есть приглашение к участию в международных форумах", – сказал экс-президент, добавив, что возложенные судом обязательства будут обжалованы.
Что говорят у Порошенко?
В то же время адвокат Порошенко, Игорь Головань, на своей страничке в Facebook написал, что распоряжение суда выполнено и документы, разрешающие пятому президенту путешествия, сданы утром 24 января. В доказательство он привел снимок с печатью Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в городе Киеве и Киевской области.
"ДБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области мной лично сегодня утром. Добавляю скриншот штампа", — написал адвокат.
Ранее Фокус сообщал о том, что мягкое решение Печерского суда по "делу Порошенко" мог обеспечить заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. По словам политолога Вадима Карасева, Смирнов в "деле Порошенко" не только не дорабатывал, но и вообще мог играть на его стороне.
В пятницу, 21 января, офис Генерального прокурора обжаловал меру пресечения для подозреваемого в государственной измене лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Прокуроры будут настаивать на применении в отношении политика меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.