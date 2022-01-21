Суд над Порошенко: Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения экс-президенту

Силовики будут настаивать, чтобы политика взяли под стражу и назначили альтернативу в размере одного миллиарда гривен.

Офис Генерального прокурора в пятницу, 21 января, обжаловал меру пресечения для подозреваемого в государственной измене лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

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"21 января 2022 года Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата – пятого Президента Украины в виде личного обязательства", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что прокуроры будут настаивать на применении в отношении политика меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Напомним, Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о преступных схемах поставки угля из оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Сторона обвинения ходатайствовала о взятии под стражу нардепа с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен. Однако 19 января судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов принял решение о применении к пятому президенту меры пресечения в виде личного обязательства.

Ранее в ГБР также заявляли, что планируют обжаловать меру пресечения для Петра Порошенко. Личное обязательство "не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко", считают в ГБР.

В то же время в Киевсовете обратились к Зеленскому и Раде из-за "преследования Порошенко". 20 января депутаты Киевского горсовета поддержали обращение к президенту страны, главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде, а также к Офису генпрокурора о недопустимости политического преследования политика.

Напомним, ранее в ГБР озвучили схему поставок угля из ОРДЛО с участием Медведчука и Порошенко. В ведомстве заявляют, что фигуранты уголовного производства спровоцировали в 2014-2015 годах в Украине энергетический кризис и сделали энергетическую сферу страны зависимой от России.