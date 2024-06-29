Во время военного положения в Украине медицинские работники являются военнообязанными и должны оказать помощь военным на фронте. Юристы рассказали Фокусу, как происходит бронирование, будут ли призывать врачей и что нужно для обжалования решения о мобилизации.

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В Украине бронирование медиков от мобилизации — условное. Для обеспечения и оказания медицинской помощи в гражданском секторе, а также на фронте Министерство здравоохранения сотрудничает с Минобороны. Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина". Адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская рассказала Фокусу, в каком случае бронь могут отменить, а медиков забрать в ряды ВСУ.

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По словам министра Ляшко, руководители учреждений регионального уровня, которые в подчинении областного совета или органов местного самоуправления, подают списки работников для бронирования в военную администрацию, после чего администрация передает их в Минобороны.

Руководители учреждений регионального уровня, которые в подчинении облсовета или органов местного самоуправления, подают списки работников для бронирования в военную администрацию, после чего та передает их в Минобороны

"Это бронь, которая показывает, что вот эти люди нам нужны для критического обеспечения оказания медицинской помощи в этом конкретном учреждении. Это наша работа с Минобороны, чтобы обеспечить и оказание медицинской помощи в гражданском секторе, и чтобы была медицинская помощь для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу независимость. Поэтому это процесс постоянный, и мы смотрим, как лучше, как быстро перебрасывать определенные специальности для того, чтобы ни одна из систем не остановилась", — отметил Ляшко.

В Украине бронирование медиков от мобилизации — условное Фото: Getty

По словам министра, если из одного заведения забирают столько специалистов, что это останавливает рабочий процесс, "Минздрав вмешивается, а Минобороны идет навстречу", а каждого специалиста утверждают индивидуально. Он также отметил: если в ВСУ возникает необходимость, забронированные работники могут быть "разбронированы".

Алла Цимановская прокомментировала слова министра, отметив, что это вызвало определенную реакцию среди украинского сообщества и поставило ряд вопросов, главным из которых является: "В каком случае это (разбронирование) может произойти?".

В случае принятия решения об аннулировании отсрочки в течение 5 дней у военнообязанного изымается выписка о бронировании, которая направляется в ТЦК и СП

"Ответ прост: все зависит от ситуации, когда необходимость в медиках для нужд военных будет превышать потребность в оказании медицинской помощи гражданскому населению", — сказала адвокат.

В случае принятия решения об аннулировании отсрочки в течение 5 дней у военнообязанного изымается выписка о бронировании, которая направляется в ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на воинском учете, с отметкой в ведомости выдачи бланков специального воинского учета утвержденного образца.

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Как добавила адвокат Алла Цимановская,бронь медицинских работников в конкретном медучреждении и в определенной местности должна обеспечивать необходимое количество врачей для полного и своевременного оказания медицинской помощи гражданскому населению.

Как именно происходит бронирование медиков

"Обычно, медицинские работники работают как в частных клиниках, так и в "государственных" больницах, так называемых коммунальных некоммерческих предприятиях (медучреждение-КНП — это результат преобразования учреждения здравоохранения, которое ранее было субъектом государственного сектора, то есть бюджетным учреждением). Именно руководитель учреждения здравоохранения утверждает и подает в военную администрацию (в ТЦК и СП) списки медиков, нуждающихся в бронировании. В свою очередь, военная администрация передает эти списки на бронирование в Министерство обороны Украины", — рассказала адвокат.

Списки подают в электронной форме в приложении "Дія" в соответствии с порядком бронирования средствами Единого государственного веб-портала, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 650 от 05.06.2024 года, или в бумажной или электронной форме по утвержденной форме и вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных.

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"Документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки, является соответствующая выписка о бронировании военнообязанного, которая должна содержать уникальный электронный идентификатор (QR-код), который формируется автоматически", — добавляет Алла Цимановская.

Отсрочка может быть аннулирована, согласно п. 13 Порядка бронирования, утвержденным Постановлением Кабмина Фото: https://usm.media/

Бронь не навсегда: когда врачам могут отменить бронирование

Отметим, что мобилизация медработников в условиях военного положения проводится на таких же принципах и в таком же порядке, как и мобилизация всех других категорий населения. А организация и порядок бронирования военнообязанных, в частности, и медицинских работников, происходит в соответствии со ст. 25 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Наличие выписки о бронировании военнообязанного является основанием для получения отсрочки от мобилизации

Как пояснила адвокат, наличие выписки о бронировании военнообязанного является основанием для получения соответствующей отсрочки . Однако она может быть аннулирована, согласно п. 13 Порядка бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27.01.2023 года.

Обжалования призыва медработников не существует, но есть основания для обжалования, например, выводов ВВК Фото: Открытые источники

Сложный путь: возможно ли обжаловать решение о мобилизации

Так называемого обжалования призыва медицинских работников не существует, но есть основания для обжалования, например, выводов военно-врачебной комиссии (ВВК), поскольку любой военнообязанный, которого призвали к военной службе, может быть признан непригодным по состоянию своего здоровья.

Постановление ВВК также может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины

В случае наличия у военнообязанного врача доказательств того, что у него имеется диагноз или заболевание, которое противоречит нормам и правилам прохождения военной службы и соответствует Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины и расписанию болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, утвержденные Приказом Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года, постановление ВВК может быть обжаловано в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВЛК).

В случае признания заявления или жалобы о пересмотре (отмены, отмены) постановления ВВК обоснованной, ЦВЛК пересматривает обжалуемое постановление ВВК или принимает решение о направлении на контрольное обследование и медицинский осмотр ВВК.

В случае принятия решения о направлении на контрольное обследование и медицинский осмотр, военнослужащие направляются для прохождения медицинского осмотра ВВК в другое учреждение здравоохранения, чем то, в котором проводился медицинский осмотр ВВК, постановление которой обжалуется.

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Постановление ВВК также может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины в следующие сроки:

3 месяца в случае предварительного применения досудебного порядка, который начинает свой ход со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления;

6 месяцев со дня, когда лицо узнало о нарушении своих прав, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

По словам юристки, могут быть и другие основания для получения отсрочки от призыва, которая предоставляется военнообязанным при наличии оснований, указанных в ст. 23. ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", например, по семейным обстоятельствам или для получения образования или для занятия наукой и преподаванием.